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    Football Italia: Роналду готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду думает над переходом в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Football Italia, ссылающейся на Gazzetta dello Sport, Роналду готов покинуть «Ювентус» из-за неудачного сезона команды. Туринский клуб вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала от «Порту» и идет на четвертом месте в Серии А.

    Сообщается, что 36-летний португалец готов пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед».

    Роналду хочет получать в английском клубе не менее 20 миллионов евро, что в полтора раза меньше, чем его зарплата в «Ювентусе» – 31 миллион евро.

    • Португалец играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
    • В 2008-м он выиграл свой первый «Золотой мяч».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: -935

      СуперПАВ9 58 минут назад

      Неужели этот жид готов на понижение зарплаты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      99-й 3 часа назад

      а че не в спортинг или от куда там его в своё время...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +391

      хав_бек 3 часа назад

      Думаю, что Криштиану уже может до конца жизни бесплатно играть)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +391

      хав_бек 3 часа назад

      В Тамбов за 5 000 рублей)

      -1
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