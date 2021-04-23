Football Italia: Роналду готов пойти на понижение зарплаты, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду думает над переходом в «Манчестер Юнайтед».

По информации Football Italia, ссылающейся на Gazzetta dello Sport, Роналду готов покинуть «Ювентус» из-за неудачного сезона команды. Туринский клуб вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала от «Порту» и идет на четвертом месте в Серии А.

Сообщается, что 36-летний португалец готов пойти на значительное понижение зарплаты ради возвращения в «Манчестер Юнайтед».

Роналду хочет получать в английском клубе не менее 20 миллионов евро, что в полтора раза меньше, чем его зарплата в «Ювентусе» – 31 миллион евро.