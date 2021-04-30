ЦСКА отказал журналисту Панкову в аккредитации на матч с «Уфой». «Чемпионат» и Sports.ru пообещали клубу бойкот

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что ЦСКА отказал ему в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ против «Уфы».

«ЦСКА отказал мне в аккредитации на матч с «Уфой». Свобода слова по армейски! Любимый клуб не перестаeт удивлять», – написал Панков в твиттере.

Ранее журналист написал статью под названием «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».

«Чемпионат» и Sports.ru в связи с произошедшим выступили с совместным заявлением.

«Дорогие читатели, завтра мы будем гораздо меньше обычного уделять внимание матчу ЦСКА. Мы должны заранее объяснить, в чем дело. Ниже – совместное заявление Sports.ru и «Чемпионата» о причинах информационного бойкота.

В пятницу ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на матч – то есть он не может попасть на стадион и задать вопросы тренерам и игрокам.

Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится. ЦСКА сознательно блокирует работу Андрея Панкова.

Мы – редакции «Чемпионата» и Sports.ru – считаем такие действия неприемлемыми, так как журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя так, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа – и мы не будем с этим мириться.

Поэтому мы объявляем бойкот – до того момента, когда журналисты наших редакций без исключения получат беспрепятственный доступ к работе на матчах ЦСКА. Наши репортеры не пойдут на матчи по аккредитации, на страницах наших сайтов не выйдет никаких материалов про ЦСКА – только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об «Уфе».

ЦСКА хотел, чтобы была ограничена работа журналиста Панкова – но в итоге ограничено окажется медиапокрытие самого клуба», – говорится в заявлении.