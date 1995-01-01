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    ЦСКА отказал журналисту Панкову в аккредитации на матч с «Уфой». «Чемпионат» и Sports.ru пообещали клубу бойкот

    Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что ЦСКА отказал ему в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ против «Уфы».

    «ЦСКА отказал мне в аккредитации на матч с «Уфой». Свобода слова по армейски! Любимый клуб не перестаeт удивлять», – написал Панков в твиттере.

    Ранее журналист написал статью под названием «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».

    «Чемпионат» и Sports.ru в связи с произошедшим выступили с совместным заявлением.

    «Дорогие читатели, завтра мы будем гораздо меньше обычного уделять внимание матчу ЦСКА. Мы должны заранее объяснить, в чем дело. Ниже – совместное заявление Sports.ru и «Чемпионата» о причинах информационного бойкота.

    В пятницу ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на матч – то есть он не может попасть на стадион и задать вопросы тренерам и игрокам.

    Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится. ЦСКА сознательно блокирует работу Андрея Панкова.

    Мы – редакции «Чемпионата» и Sports.ru – считаем такие действия неприемлемыми, так как журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя так, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа – и мы не будем с этим мириться.

    Поэтому мы объявляем бойкот – до того момента, когда журналисты наших редакций без исключения получат беспрепятственный доступ к работе на матчах ЦСКА. Наши репортеры не пойдут на матчи по аккредитации, на страницах наших сайтов не выйдет никаких материалов про ЦСКА – только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об «Уфе».

    ЦСКА хотел, чтобы была ограничена работа журналиста Панкова – но в итоге ограничено окажется медиапокрытие самого клуба», – говорится в заявлении.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Андрея Панкова

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии22
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      Рейтинг: +5051

      Cleaner 7 минут назад

      ЦСКА без ваших репортажей ни тепло ни холодно. По барабану клубу ЦСКА больше о них напишут или меньше. Это ЖУРНАЛИСТЫ КОРМЯТСЯ футболом, а не наоборот. Не будете писать, разорятся ваши СМИ. И мало кто этому огорчится.

      0
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      Рейтинг: +981

      wobaekat 22 минуты назад

      Хорошо, что еще не объявили иностранным агентом и не посадили

      0
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      Рейтинг: +5838

      Viper for CSKA 51 минуту назад

      Журналисты слишком много стали себе позволять, видимо, всерьез воспринимая тезисы вроде "СМИ - четвертая власть". За свободу слова они борются, ага. Как всегда интересует их только доступ к кормушке и возможность клепать всякие "литературные" помои на заказ. ЦСКА имеет полное право отказывать любому журналисту в аккредитации и вообще ничего никому не объяснять. А от отсутствия тупых статеек на дудёвском Спортс.ру клуб только выиграет.

      3
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      Рейтинг: +684

      АКМ-74У 54 минуты назад

      ограничено окажется покрытие самого клуба

      0
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      Рейтинг: +2117

      ALEX ML 1 час назад

      Провокаторы журнашлюшки

      2
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      Рейтинг: +3106

      neim 1 час назад

      Правильно отказал. А собственно почему клуб не может этого сделать ? Разве права есть только у журналистов ?

      3
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      Рейтинг: +376

      klimovich 1 час назад

      Мне кажется, ЦСКА только рад будет. Не хотели, чтобы о них писали негатив - теперь о них не будут писать негатив. Клуб добился по итогу даже большего, чем хотел :)

      3
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      Рейтинг: +449

      O-kolesov 1 час назад

      А кроме Панкова больше некому?

      2
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      Рейтинг: +2816

      absent32 1 час назад

      я думаю в эти выходные всем СМИ будет не интересно писать о ком то другом кроме Локомотива и Зенита. и не важно каким будет исход матча, основное будут вещать о них!!!

      3
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      Рейтинг: +2904

      _Marqella_ > absent32 1 час назад

      Скорее про чемпионство Зенита...))

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      Рейтинг: +21921

      Боцман59rus 1 час назад

      Ха-ха, свобода слова, идите ее на федеральных каналах ищите, в том числе на Матч ТВ, возвели себя в ранг народных героев, а сами плушут у тех, кто больше заплатит...
      Что то я запамятовал, когда Канделаки ТВ перед Промесом извинилось, за свой репортаж - высер ...в главной роли с упоротой психологиней.)))
      ЦСКА не унывать, все наладится с игрой, а потеря этих"вещателей правды" вообще не проблема

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      Рейтинг: +17247

      vladimir-7 > Боцман59rus 1 час назад

      Спасибо за поддержку.

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