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  • ЦСКА отказал журналисту Панкову в аккредитации на матч с «Уфой». «Чемпионат» и Sports.ru пообещали клубу бойкот

ЦСКА отказал журналисту Панкову в аккредитации на матч с «Уфой». «Чемпионат» и Sports.ru пообещали клубу бойкот

30 апреля 2021, 16:56
39

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что ЦСКА отказал ему в аккредитации на матч 28-го тура РПЛ против «Уфы».

«ЦСКА отказал мне в аккредитации на матч с «Уфой». Свобода слова по армейски! Любимый клуб не перестаeт удивлять», – написал Панков в твиттере.

Ранее журналист написал статью под названием «Мы теряем прежний ЦСКА. Клуб превращается в середняка, и дело не только в игре».

«Чемпионат» и Sports.ru в связи с произошедшим выступили с совместным заявлением.

«Дорогие читатели, завтра мы будем гораздо меньше обычного уделять внимание матчу ЦСКА. Мы должны заранее объяснить, в чем дело. Ниже – совместное заявление Sports.ru и «Чемпионата» о причинах информационного бойкота.

В пятницу ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на матч – то есть он не может попасть на стадион и задать вопросы тренерам и игрокам.

Это явное препятствование работе журналиста, которое не подкрепляется объективными причинами, а просто ограничивает способы работы тому, кто клубу не нравится. ЦСКА сознательно блокирует работу Андрея Панкова.

Мы – редакции «Чемпионата» и Sports.ru – считаем такие действия неприемлемыми, так как журналисты должны иметь равный и свободный доступ на матчи и к спикерам. Действуя так, клубы препятствуют нашей работе и нарушают базовые принципы профессии. Такие шаги опасны для будущего спортивных медиа – и мы не будем с этим мириться.

Поэтому мы объявляем бойкот – до того момента, когда журналисты наших редакций без исключения получат беспрепятственный доступ к работе на матчах ЦСКА. Наши репортеры не пойдут на матчи по аккредитации, на страницах наших сайтов не выйдет никаких материалов про ЦСКА – только новости о результате и, в зависимости от ситуации, заметки об «Уфе».

ЦСКА хотел, чтобы была ограничена работа журналиста Панкова – но в итоге ограничено окажется медиапокрытие самого клуба», – говорится в заявлении.

Источник: Твиттер Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (39)
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Октавиус
1619792009
что-то ЦСКА совсем поплыл. Раньше их ставили в пример другим клубам, а сейчас зашквар за зашкваром
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mialkov
1619792214
Я не фанат и не болельщик армейцев, но считаю клуб ЦСКА, да и мегаобщество ЦСКА - абсолютно безболезненно обойдется и без «Чемпионата» и без Sports.ru, которые практически во всех своих статьях и публикациях пренебрежительно относятся к этическим нормам журналистики! Я полностью на стороне Армейцев!
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Hektor 84
1619793939
А где владимир-7 ярый болела цска? Ах он же на ветке Спартака в нижнем белье Заремы ковыряется!))) трусы нюхает)))
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_Marqella_
1619794232
Думаю ЦСКА абсолютно наплевать на них....Испугали...пипец..)))
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vladimir-7
1619794368
Вот и отлично, без вас спокойней.
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Боцман59rus
1619794992
Ха-ха, свобода слова, идите ее на федеральных каналах ищите, в том числе на Матч ТВ, возвели себя в ранг народных героев, а сами плушут у тех, кто больше заплатит... Что то я запамятовал, когда Канделаки ТВ перед Промесом извинилось, за свой репортаж - высер ...в главной роли с упоротой психологиней.))) ЦСКА не унывать, все наладится с игрой, а потеря этих"вещателей правды" вообще не проблема
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absent32
1619795046
я думаю в эти выходные всем СМИ будет не интересно писать о ком то другом кроме Локомотива и Зенита. и не важно каким будет исход матча, основное будут вещать о них!!!
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klimovich
1619795667
Мне кажется, ЦСКА только рад будет. Не хотели, чтобы о них писали негатив - теперь о них не будут писать негатив. Клуб добился по итогу даже большего, чем хотел :)
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Viper for CSKA
1619797438
Журналисты слишком много стали себе позволять, видимо, всерьез воспринимая тезисы вроде "СМИ - четвертая власть". За свободу слова они борются, ага. Как всегда интересует их только доступ к кормушке и возможность клепать всякие "литературные" помои на заказ. ЦСКА имеет полное право отказывать любому журналисту в аккредитации и вообще ничего никому не объяснять. А от отсутствия тупых статеек на дудёвском Спортс.ру клуб только выиграет.
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Свин-токсик
1619807504
Не поддерживаю СМИ и, неожиданно, поддерживаю ЦСКА. После истории с картинками про Тедеско хочется просто все пресс-конференции запретить. Сперва оскорбление, потом требования к проявлению уважения. Статью-то написать не могут нормальную...
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