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    Тренер «Вулверхэмптона» Нуну: «Мы встаем на колено на пять секунд. Нужно стоять дольше, когда фанаты вернутся»

    Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту предложил дольше стоять на колене в поддержку движения BLM после возвращения болельщиков на трибуны.

    «Мы встаем на колено примерно на пять секунд. Думаю, когда болельщики вернуться на трибуны, нужно стоять дольше, чтобы донести до них правильную мысль.

    Верю, что мы продолжим вставать на колено, и каждый начнет понимать суть послания. Фанаты на стадионе тоже являются частью послания. Если кто-то не согласен, то давайте подумаем, что можно сделать.

    Надеюсь, реакция болельщиков будет положительной. В то же время я понимаю, что на искоренение расизма уйдет много лет. Мы должны проявить терпение и быть настойчивыми в нашем послании», – сказал Санту.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13003

      Dominator777 5 минут назад

      Нужно становиться не на одно, а на два колена и просить господа, чтобы он дал вам ума, и тогда не будет стоять вопрос: чья жизнь - белого человека, или **** важнее!!!

      1
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      Рейтинг: +2405

      Nerlinger 16 минут назад

      Очком голым кверху прямо в камеру вставайте пока зрителей нет

      3
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      Рейтинг: +3761

      TOMSON 35 минут назад

      Вы можете хоть на час вставать. Это ваше личное дело. Главное не нужно навязывать это ещё кому-то.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4468

      sochi-2013 42 минуты назад

      Предлагаю им, стоя на колене, делать отсос у загорелых. Толерастить так по полной!

      7
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      Рейтинг: +3379

      Fusballer 1 час назад

      Правильная мысль единственная в это случае - какие же вы ущербные. На н_игеров давно всем пофиг было. До всей этой катавасии.

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