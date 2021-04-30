Тренер «Вулверхэмптона» Нуну: «Мы встаем на колено на пять секунд. Нужно стоять дольше, когда фанаты вернутся»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту предложил дольше стоять на колене в поддержку движения BLM после возвращения болельщиков на трибуны.

«Мы встаем на колено примерно на пять секунд. Думаю, когда болельщики вернуться на трибуны, нужно стоять дольше, чтобы донести до них правильную мысль.

Верю, что мы продолжим вставать на колено, и каждый начнет понимать суть послания. Фанаты на стадионе тоже являются частью послания. Если кто-то не согласен, то давайте подумаем, что можно сделать.

Надеюсь, реакция болельщиков будет положительной. В то же время я понимаю, что на искоренение расизма уйдет много лет. Мы должны проявить терпение и быть настойчивыми в нашем послании», – сказал Санту.