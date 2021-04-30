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  • Тренер «Вулверхэмптона» Нуну: «Мы встаем на колено на пять секунд. Нужно стоять дольше, когда фанаты вернутся»

Тренер «Вулверхэмптона» Нуну: «Мы встаем на колено на пять секунд. Нужно стоять дольше, когда фанаты вернутся»

30 апреля 2021, 08:25
10

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту предложил дольше стоять на колене в поддержку движения BLM после возвращения болельщиков на трибуны.

«Мы встаем на колено примерно на пять секунд. Думаю, когда болельщики вернуться на трибуны, нужно стоять дольше, чтобы донести до них правильную мысль.

Верю, что мы продолжим вставать на колено, и каждый начнет понимать суть послания. Фанаты на стадионе тоже являются частью послания. Если кто-то не согласен, то давайте подумаем, что можно сделать.

Надеюсь, реакция болельщиков будет положительной. В то же время я понимаю, что на искоренение расизма уйдет много лет. Мы должны проявить терпение и быть настойчивыми в нашем послании», – сказал Санту.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Эшпириту Санту Нуну
Комментарии (10)
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Fusballer
1619760536
Правильная мысль единственная в это случае - какие же вы ущербные. На н_игеров давно всем пофиг было. До всей этой катавасии.
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sochi-2013
1619763263
Предлагаю им, стоя на колене, делать отсос у загорелых. Толерастить так по полной!
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Nerlinger
1619764825
Очком голым кверху прямо в камеру вставайте пока зрителей нет
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Dominator777
1619765483
Нужно становиться не на одно, а на два колена и просить господа, чтобы он дал вам ума, и тогда не будет стоять вопрос: чья жизнь - белого человека, или **** важнее!!!
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Garrincha58
1619766856
когда придут зрители стойте все 90 минут и будет вам счастье
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sema6911
1619767460
2 раза по 45 минут
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general.lizyukov
1619769298
А можно разъяснить суть послания? Вы там в клубе все - потомки рабовладельцев?
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Вомбат
1619771187
Нужно стоять дольше? Нужно вообще не вставать. Как встали на колено, так и стойте. Особенно Вулверхэмптон, который своей игрой в этом сезоне заслужил вылет в Чемпионшип.
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subbotaspartak
1619789583
Да вы играйте там на четвереньках
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Dr.Metal
1619793190
Ага ещё на раскорячки встаньте и на луну повойте вместе
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