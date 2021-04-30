Уткин – о решении ЦСКА лишить журналиста аккредитации: «Мелко и мерзко. Кто-то насрал больше лошади»

Видеоблогер Василий Уткин оценил решение ЦСКА не дать аккредитацию на ближайший матч журналисту Андрею Панкову. Оно связано с критическим выступлением Панкова в отношении клуба.

«Я всецело поддерживаю заявление коллег. Я, конечно, не СМИ и не могу сказать, что у меня какие-то планы были насчeт матча ЦСКА в ближайшее время, но отказ в аккредитации, потому что текст журналиста не понравился, – это мелко и мерзко.

Собственно, ответ адекватный: не хотите, чтоб о вас писали – идите к чeрту, и не будем. Как раз к месту вспомнилась любимая поговорка Станислава Черчесова, когда он был еще не тренером, а человеком: кто-то насрал больше лошади!» – написал Уткин.