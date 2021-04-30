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  • Уткин – о решении ЦСКА лишить журналиста аккредитации: «Мелко и мерзко. Кто-то насрал больше лошади»

Уткин – о решении ЦСКА лишить журналиста аккредитации: «Мелко и мерзко. Кто-то насрал больше лошади»

30 апреля 2021, 19:10
14

Видеоблогер Василий Уткин оценил решение ЦСКА не дать аккредитацию на ближайший матч журналисту Андрею Панкову. Оно связано с критическим выступлением Панкова в отношении клуба.

«Я всецело поддерживаю заявление коллег. Я, конечно, не СМИ и не могу сказать, что у меня какие-то планы были насчeт матча ЦСКА в ближайшее время, но отказ в аккредитации, потому что текст журналиста не понравился, – это мелко и мерзко.

Собственно, ответ адекватный: не хотите, чтоб о вас писали – идите к чeрту, и не будем. Как раз к месту вспомнилась любимая поговорка Станислава Черчесова, когда он был еще не тренером, а человеком: кто-то насрал больше лошади!» – написал Уткин.

  • «Чемпионат» и Sports.ru пообещали ЦСКА бойкот.
  • Завтра, 1 мая, москвичи примут «Уфу».
  • Панков – болельщик ЦСКА.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уткин Василий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Боцман59rus
1619800641
Пока что срут только журналисты, ЦСКА имел право, он им воспользовался))))
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RusUltras
1619802598
Про Чертчесова верно подметил
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Arrow10
1619803000
Кто этого дурачка еще слушает , он же вообще отбитый на голову человек.Хотя клуб явно перегнул палку , что-то после прихода этого Орешкина ЦСКА как-то странно стал выглядеть и это в большей степени касается именно руководства клуба.Боюсь этот Орешкин уничтожит клуб.
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mab1011
1619804389
Больше лошади может насрать только Уткин...
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GM
1619808375
"Просто человек, человек-г...но"
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DOCTOR PENALTY
1619808790
С банкирами ЦСКА начинает деградировать. Печалька...
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ААМ
1619812643
Там, где Уткин, там хамство и дурной запах.
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paracetamol
1619816185
Всех бы вас жиропузов разогнать, вони было бы меньше!
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petlyra
1619859342
Если аккредитация это право клуба, то на что жалуемся? Наверное за писанину тоже нужно отвечать. Не надо бойкотировать, наоборот, пиши, отстаивай свою точку зрения.
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Drum
1619861316
Вот это он напугал ежа голой жопой!
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