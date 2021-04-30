Орлов: «Административный ресурс был всегда. У нас так устроено»

Журналист Геннадий Орлов поговорил об использовании административного ресурса в футболе. По его словам, он был всегда.

«Это закрытая история – административный ресурс. То, что он используется, в этом нет сомнений. Это использовалось и раньше, и сейчас, и дальше, наверное, будет.

Вот история с административным ресурсом с красной карточкой Ильзата Ахметова. ЦСКА вступился, а московскому «Динамо» не хватило административного ресурса. Динамовцы взамен ничего не получили, а ЦСКА сумел отменить карточку.

Я не думаю, что Сергей Карасев говорил Павлу Кукуяну, что это красная. Он достаточно корректен и дал Кукуяну самому определиться. Но даже если отменили красную, должны были дать желтую. По регламенту Карасев также должен быть отстранен. Но Карасев судит матч «Зенит» – «Локомотив». Ахметова пожалели, а он ведь грубо играл.

Административный ресурс всегда был. У нас так устроено, в нашей системе так», – сказал Орлов.