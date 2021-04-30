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    Орлов: «Административный ресурс был всегда. У нас так устроено»

    Журналист Геннадий Орлов поговорил об использовании административного ресурса в футболе. По его словам, он был всегда.

    «Это закрытая история – административный ресурс. То, что он используется, в этом нет сомнений. Это использовалось и раньше, и сейчас, и дальше, наверное, будет.

    Вот история с административным ресурсом с красной карточкой Ильзата Ахметова. ЦСКА вступился, а московскому «Динамо» не хватило административного ресурса. Динамовцы взамен ничего не получили, а ЦСКА сумел отменить карточку.

    Я не думаю, что Сергей Карасев говорил Павлу Кукуяну, что это красная. Он достаточно корректен и дал Кукуяну самому определиться. Но даже если отменили красную, должны были дать желтую. По регламенту Карасев также должен быть отстранен. Но Карасев судит матч «Зенит»«Локомотив». Ахметова пожалели, а он ведь грубо играл.

    Административный ресурс всегда был. У нас так устроено, в нашей системе так», – сказал Орлов.

    • Журналист живет в Санкт-Петербурге.
    • В РПЛ лидирует «Зенит» и на этой неделе может оформить 3-е подряд чемпионство.
    • 28-й тур стартует завтра, 1 мая.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова

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    30.04.2021 23:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7850

      NewLife 26 минут назад

      "Это использовалось и раньше, и сейчас, и дальше, наверное, будет."
      Как смело тов. Орлов про админ ресурс заговорил. Только не надо втирать про Ахметова, ЦСКА и Динамо. Хотелось бы услышать, как и в какую сторону админ ресурс работает в отношении синита.

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      Рейтинг: +2168

      ySS 32 минуты назад

      Печально, что этот нынешний административный газпром-ресурс преследуют одну слишком мелкую для своих масштабов цель: потешить самолюбие успехами любимой команды.

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