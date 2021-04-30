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  • Орлов: «Административный ресурс был всегда. У нас так устроено»

Орлов: «Административный ресурс был всегда. У нас так устроено»

30 апреля 2021, 23:15
15

Журналист Геннадий Орлов поговорил об использовании административного ресурса в футболе. По его словам, он был всегда.

«Это закрытая история – административный ресурс. То, что он используется, в этом нет сомнений. Это использовалось и раньше, и сейчас, и дальше, наверное, будет.

Вот история с административным ресурсом с красной карточкой Ильзата Ахметова. ЦСКА вступился, а московскому «Динамо» не хватило административного ресурса. Динамовцы взамен ничего не получили, а ЦСКА сумел отменить карточку.

Я не думаю, что Сергей Карасев говорил Павлу Кукуяну, что это красная. Он достаточно корректен и дал Кукуяну самому определиться. Но даже если отменили красную, должны были дать желтую. По регламенту Карасев также должен быть отстранен. Но Карасев судит матч «Зенит»«Локомотив». Ахметова пожалели, а он ведь грубо играл.

Административный ресурс всегда был. У нас так устроено, в нашей системе так», – сказал Орлов.

  • Журналист живет в Санкт-Петербурге.
  • В РПЛ лидирует «Зенит» и на этой неделе может оформить 3-е подряд чемпионство.
  • 28-й тур стартует завтра, 1 мая.

Источник: ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ySS
1619816085
Печально, что этот нынешний административный газпром-ресурс преследуют одну слишком мелкую для своих масштабов цель: потешить самолюбие успехами любимой команды.
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NewLife
1619816423
"Это использовалось и раньше, и сейчас, и дальше, наверное, будет." Как смело тов. Орлов про админ ресурс заговорил. Только не надо втирать про Ахметова, ЦСКА и Динамо. Хотелось бы услышать, как и в какую сторону админ ресурс работает в отношении синита.
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oyabun
1619841113
Это Орлов еще скромно сказал, потому что человек публичный. А так надо было понятие "админресурс" заменить словом "благотворительность" или "финансовая помощь, пожертвование". Всем же всё понятно.
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житель СПб
1619846795
Открыто, четко и ясно сказано. Непонятно только, почему только сейчас он об этом сказал - а раньше молчал. Да, это наша страна...
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mamba9090909
1619850715
Статейка для дебилов.))
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mutabor0992
1619851832
ГеННадий пойди мутатор помой!И рот тоже сполосни!Обсос!!!
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portero
1619857964
Старость не радость, я так понимаю там много фраз из его размышлений можно надёргать. Он последнее время комментируя игру заговаривался слишком часто , а сейчас возраст берет своё... Придать себе важность и что ты в курсе всего, вот пожалуй и всё ... Все мы самые умные и важные, особенно на сайте пишущие комменты....
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Hektor 84
1619870456
Бомжи уже это даже не скрывают! И только алкашный хоровод на сайте кукарекает про фсю страну.
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Ловкий Бубен
1619876203
"Фсястрана" забилась в истерике, а всего-то делов, спортивный обозреватель, специалист и уважаемый человек осмелился высказать свою точку зрения о том как абсолютно все клубы защищают свои интересы... в данном случае ЦСКА, поражение которого от Спартака для Зенита не имело значения , речь здесь ни о чём то криминальном, да система несовершенна, по моему человек как раз на это указывает , обращает внимание "фсейстраны" что Зенит как и все может стать жертвой .... не понимаю о чём крик
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Ловкий Бубен
1619876768
здесь либеро боты троллят , почти все или серьёзно больны на головушку или цинично подтачивают фундамент как термиты , они же используют тот же футбольный ресурс в политических целях и ничего не пишут про тактические схемы
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