Орлов: «Административный ресурс был всегда. У нас так устроено»

"Это использовалось и раньше, и сейчас, и дальше, наверное, будет."
Как смело тов. Орлов про админ ресурс заговорил. Только не надо втирать про Ахметова, ЦСКА и Динамо. Хотелось бы услышать, как и в какую сторону админ ресурс работает в отношении синита.
Журналист Геннадий Орлов поговорил об использовании административного ресурса в футболе. По его словам, он был всегда.
«Это закрытая история – административный ресурс. То, что он используется, в этом нет сомнений. Это использовалось и раньше, и сейчас, и дальше, наверное, будет.
Вот история с административным ресурсом с красной карточкой Ильзата Ахметова. ЦСКА вступился, а московскому «Динамо» не хватило административного ресурса. Динамовцы взамен ничего не получили, а ЦСКА сумел отменить карточку.
Я не думаю, что Сергей Карасев говорил Павлу Кукуяну, что это красная. Он достаточно корректен и дал Кукуяну самому определиться. Но даже если отменили красную, должны были дать желтую. По регламенту Карасев также должен быть отстранен. Но Карасев судит матч «Зенит» – «Локомотив». Ахметова пожалели, а он ведь грубо играл.
Административный ресурс всегда был. У нас так устроено, в нашей системе так», – сказал Орлов.
- Журналист живет в Санкт-Петербурге.
- В РПЛ лидирует «Зенит» и на этой неделе может оформить 3-е подряд чемпионство.
- 28-й тур стартует завтра, 1 мая.