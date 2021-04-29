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    Шварц – о судействе в РПЛ: «Арбитры не дают возможности для борьбы на поле»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о работе российских футбольных судей.

    – Довольны ли вы решениями, которые приняла ЭСК?

    – Я не знаю об окончательных решениях, для меня это не является столь важным прямо сейчас. Я полностью сфокусирован на матче с «Рубином», а решения, которые принял арбитр в предыдущем матче (с «Химками» – примечание «Бомбардира»), остались в прошлом.

    – Как относитесь к практике пожизненного отстранения судей?

    – Очень сложно оценить такие моменты, это не моя компетенция. Если говорить о матче с «Химками», то я могу сказать, что, наверное, решения судьи повлияли на ход и итог матча.

    Что касается судейства, за те шесть месяцев, что я в России, могу отметить, что арбитры иногда не дают возможности для борьбы на поле, сразу фиксируют нарушения правил, показывают желтые карточки.

    Поймите меня правильно, я не говорю только о «Динамо» – это общее наблюдение. К сожалению, очень часто команды заканчивают матчи в неравных составах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии8
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      Рейтинг: -155

      Свин-токсик 2 часа назад

      Тоже не понятно. Нормально же боролись с Комличенко. Почему он не поддержал?

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      Рейтинг: +5344

      Томик 3 часа назад

      Может быть я что-то недопонял... Только в прошлом туре арбитр давал бороться прямо в чужой штрафной, но Вам это не понравилось, впрочем как и мне. Так чего же Вы хотите, Сандро??? Чтобы наоборот судили?

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      Рейтинг: +708

      ab15488 > Томик 3 часа назад

      Он, скорее, имеет ввиду, что в той же апл судьи дают бороться и не свистят каждый стык. И динамо, реально для нашего чемпионата играет гораздо жоще других команд. Может быть это и к лучшему, поскольку наши команды реально теряются под прессингом европейских команд.

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      Рейтинг: -155

      Свин-токсик > ab15488 2 часа назад

      Не путайте прессинг с грубостью. Ахметову нет оправдания.

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      Рейтинг: +708

      ab15488 > Свин-токсик 2 часа назад

      А где я ахметова упомянул?!

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      Рейтинг: +708

      ab15488 > Свин-токсик 1 час назад

      Яркий пример игры нашей команды, против команды пропагандирующей активный прессинг, это матч Ливерпуль-Спартак. Счёт все помнят

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      Рейтинг: -155

      Свин-токсик > ab15488 1 час назад

      Ну Ливерпуль в этом отношении не показатель, потому что и Барселона от Ливерпуля четыре безответных получает, вылетая из ЛЧ.

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      Рейтинг: +708

      ab15488 > Свин-токсик 44 минуты назад

      Хорошо, тогда как пример Загребское динамо, которое просто затоптало сперва коней, потом быков

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