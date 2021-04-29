Шварц – о судействе в РПЛ: «Арбитры не дают возможности для борьбы на поле»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о работе российских футбольных судей.

– Довольны ли вы решениями, которые приняла ЭСК?

– Я не знаю об окончательных решениях, для меня это не является столь важным прямо сейчас. Я полностью сфокусирован на матче с «Рубином», а решения, которые принял арбитр в предыдущем матче (с «Химками» – примечание «Бомбардира»), остались в прошлом.

– Как относитесь к практике пожизненного отстранения судей?

– Очень сложно оценить такие моменты, это не моя компетенция. Если говорить о матче с «Химками», то я могу сказать, что, наверное, решения судьи повлияли на ход и итог матча.

Что касается судейства, за те шесть месяцев, что я в России, могу отметить, что арбитры иногда не дают возможности для борьбы на поле, сразу фиксируют нарушения правил, показывают желтые карточки.

Поймите меня правильно, я не говорю только о «Динамо» – это общее наблюдение. К сожалению, очень часто команды заканчивают матчи в неравных составах.