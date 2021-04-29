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  • Шварц – о судействе в РПЛ: «Арбитры не дают возможности для борьбы на поле»

Шварц – о судействе в РПЛ: «Арбитры не дают возможности для борьбы на поле»

29 апреля 2021, 12:48
11

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о работе российских футбольных судей.

– Довольны ли вы решениями, которые приняла ЭСК?

– Я не знаю об окончательных решениях, для меня это не является столь важным прямо сейчас. Я полностью сфокусирован на матче с «Рубином», а решения, которые принял арбитр в предыдущем матче (с «Химками» – примечание «Бомбардира»), остались в прошлом.

– Как относитесь к практике пожизненного отстранения судей?

– Очень сложно оценить такие моменты, это не моя компетенция. Если говорить о матче с «Химками», то я могу сказать, что, наверное, решения судьи повлияли на ход и итог матча.

Что касается судейства, за те шесть месяцев, что я в России, могу отметить, что арбитры иногда не дают возможности для борьбы на поле, сразу фиксируют нарушения правил, показывают желтые карточки.

Поймите меня правильно, я не говорю только о «Динамо» – это общее наблюдение. К сожалению, очень часто команды заканчивают матчи в неравных составах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (11)
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Томик
1619690213
Может быть я что-то недопонял... Только в прошлом туре арбитр давал бороться прямо в чужой штрафной, но Вам это не понравилось, впрочем как и мне. Так чего же Вы хотите, Сандро??? Чтобы наоборот судили?
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Свин-токсик
1619694528
Тоже не понятно. Нормально же боролись с Комличенко. Почему он не поддержал?
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portero
1619704228
Я тоже так думаю... когда наши ребята борьбу навязывают свистеть нельзя, а когда соперник наших прихватывает свистеть обязательно и штрафные с пенальти обязательно ставить...
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Ловкий Бубен
1619710276
Маразм крепчал
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