Крыховяк, Смолов, Мостовой, Тюкавин и Дюпин – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в апреле

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста лиги в апреле.
Это хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк (четыре гола и один ассист в четырех матчах), его одноклубник Федор Смолов (два гола и два ассиста в трех играх), полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой (три гола в четырех матчах), нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (один гол и три ассиста в четырех играх) и вратарь «Рубина» Юрий Дюпин (три матча на ноль).
- Лучшего игрока апреля совместно выберут болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
- Проголосовать за лучшего футболиста месяца можно по ссылке.
Источник: твиттер РПЛ