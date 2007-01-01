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    Крыховяк, Смолов, Мостовой, Тюкавин и Дюпин – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в апреле

    РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста лиги в апреле.

    Это хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк (четыре гола и один ассист в четырех матчах), его одноклубник Федор Смолов (два гола и два ассиста в трех играх), полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой (три гола в четырех матчах), нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (один гол и три ассиста в четырех играх) и вратарь «Рубина» Юрий Дюпин (три матча на ноль).

    • Лучшего игрока апреля совместно выберут болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
    • Проголосовать за лучшего футболиста месяца можно по ссылке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20689

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Крыховяк выглядит сейчас мощно.

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      Рейтинг: +2616

      PAREVG. 2 часа назад

      Гжегош, без вариантов!!!!

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      Рейтинг: +259

      Саладин 2 часа назад

      Объективно, Гжегож!!!!

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