КДК РФС получил обращение от ЦСКА с просьбой отменить красную карточку Ахметова

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что ЦСКА обратился с просьбой аннулировать удаление полузащитника Ильзата Ахметова, полученное в дерби со «Спартаком» (0:1) в минувшее воскресенье.
«Вчера вечером поступило обращение в КДК от ЦСКА по отмене красной карточки Ахметову. Ждeм заключение ЭСК, чтобы вынести решение. Заключение должно быть готово к завтрашнему заседанию», – сказал Григорьянц.
- Ахметов получил красную карточку за фол на Александре Соболеве.
- КДК может отменить удаление, если члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС признают ошибку арбитра Евгения Кукуляка в рассматриваемом эпизоде.
Источник: «Чемпионат»