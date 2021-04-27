КДК РФС получил обращение от ЦСКА с просьбой отменить красную карточку Ахметова

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что ЦСКА обратился с просьбой аннулировать удаление полузащитника Ильзата Ахметова, полученное в дерби со «Спартаком» (0:1) в минувшее воскресенье.

«Вчера вечером поступило обращение в КДК от ЦСКА по отмене красной карточки Ахметову. Ждeм заключение ЭСК, чтобы вынести решение. Заключение должно быть готово к завтрашнему заседанию», – сказал Григорьянц.