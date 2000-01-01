Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    КДК РФС получил обращение от ЦСКА с просьбой отменить красную карточку Ахметова

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил, что ЦСКА обратился с просьбой аннулировать удаление полузащитника Ильзата Ахметова, полученное в дерби со «Спартаком» (0:1) в минувшее воскресенье.

    «Вчера вечером поступило обращение в КДК от ЦСКА по отмене красной карточки Ахметову. Ждeм заключение ЭСК, чтобы вынести решение. Заключение должно быть готово к завтрашнему заседанию», – сказал Григорьянц.

    • Ахметов получил красную карточку за фол на Александре Соболеве.
    • КДК может отменить удаление, если члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС признают ошибку арбитра Евгения Кукуляка в рассматриваемом эпизоде.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      muswefwes 28 минут назад

      Народ я нарыл сайт где все девушки любят жосткий секс и дают во все дыры без вопросов, пользуйтесь --------- http://srt.vg/hotelka

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14895

      derrik2000 49 минут назад

      Ну, откровенно говоря, будь я в этом КДК, проголосовал бы "ЗА" отмену красной карточки особо не задумываясь, поскольку этот эпизод видел по ТВ и с неоднократными его повторами.
      Понятно же сразу было, что арбитр ошибся, посчитав ЖЕЛАЕМУЮ игру Ахметова в мяч, до которого армеец благополучно НЕ дотянулся ногой, за грубую игру "в кость" против Соболева.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2093

      river31 > derrik2000 5 минут назад

      Согласен.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84971
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru