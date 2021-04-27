«Ювентус» планирует уволить Пирло в случае поражения от «Удинезе»

Руководство «Ювентуса» недовольно, что команда рискует не попасть в Лигу чемпионов. Туринцы готовятся уволить главного тренера Андреа Пирло в случае поражения в гостевом матче 34-го тура Серии А против «Удинезе».
Если Пирло уволят, то обязанности главного тренера «Ювентуса» будет исполнять нынешний ассистент Игор Тудор.
- В случае увольнения Пирло в «Ювентус» может вернуться Массимилиано Аллегри.
- Пирло возглавляет команду с августа 2020 года.
- «Ювентус» лишь благодаря дополнительным показателям идет в зоне Лиги чемпионов.
Источник: Football Italia