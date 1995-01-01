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    «Ювентус» планирует уволить Пирло в случае поражения от «Удинезе»

    Руководство «Ювентуса» недовольно, что команда рискует не попасть в Лигу чемпионов. Туринцы готовятся уволить главного тренера Андреа Пирло в случае поражения в гостевом матче 34-го тура Серии А против «Удинезе».

    Если Пирло уволят, то обязанности главного тренера «Ювентуса» будет исполнять нынешний ассистент Игор Тудор.

    • В случае увольнения Пирло в «Ювентус» может вернуться Массимилиано Аллегри.
    • Пирло возглавляет команду с августа 2020 года.
    • «Ювентус» лишь благодаря дополнительным показателям идет в зоне Лиги чемпионов.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20072

      bset 1 час назад

      Жаль, конечно, что Суперлиги не будет. Посмотрели бы матч 5-й команды Италии против 10-й команды Англии. Как мы теперь без такого супер-футбола?

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