«Ювентус» планирует уволить Пирло в случае поражения от «Удинезе»

Руководство «Ювентуса» недовольно, что команда рискует не попасть в Лигу чемпионов. Туринцы готовятся уволить главного тренера Андреа Пирло в случае поражения в гостевом матче 34-го тура Серии А против «Удинезе».

Если Пирло уволят, то обязанности главного тренера «Ювентуса» будет исполнять нынешний ассистент Игор Тудор.