Sky Sport Deutschland: «Бавария» получила запрос по трансферу Левандовски

Несколько топ-клубов Европы проявляют предметный интерес к форварду «Баварии» Роберту Левандовски, утверждает Sky Sport Deutschland.
По информации источника, один из них уже направил официальный запрос касательно трансфера поляка.
Мюнхенцы потребуют за 32-летнего футболиста не менее 80 миллионов евро.
- В текущем сезоне Левандовски забил 43 гола и сделал восемь ассистов в 37 матчах.
- Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.
Источник: Sky Sport Deutschland