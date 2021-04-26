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  • Sky Sport Deutschland: «Бавария» получила запрос по трансферу Левандовски

Sky Sport Deutschland: «Бавария» получила запрос по трансферу Левандовски

26 апреля 2021, 22:10
11

Несколько топ-клубов Европы проявляют предметный интерес к форварду «Баварии» Роберту Левандовски, утверждает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, один из них уже направил официальный запрос касательно трансфера поляка.

Мюнхенцы потребуют за 32-летнего футболиста не менее 80 миллионов евро.

  • В текущем сезоне Левандовски забил 43 гола и сделал восемь ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.

Источник: Sky Sport Deutschland
Германия. Бундеслига Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (11)
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Fusballer
1619464836
Неужели Зенит?
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Вомбат
1619464985
Неужели Спартак-таки продаст Ларссона ради Левандовского?
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Sedoi_Goblin
1619466591
Футбольный мир ***нулся..
Ответить
KalterJax
1619468638
Ну впринципе достойная стоимость! Левандовски каждый год в последнее время получает бомбардирские премии в разных турнирах! Обороты не сбавляет, так что всё логично! Но продать конечно лучше сейчас Баварии, пока он на пике возможностей! Думаю дальше, с возрастом ценник будет падать сильно, причём в разы
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Armani nn
1619477287
Наверно Милан,Ибра отлетит щас походу,а лидера в нападении нет
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Cules2013
1619508440
Дороговато с учётом возраста. Неизвестно сколько он ещё продержит топовый уровень, может 5 лет, а может и год-два. Ему тоже не вижу смысла уходить, в Баварии всё ок, и по трофеям, и по статистике личной. А самой Баварии такого игрока терять нельзя, ибо замены ему нет, а покупать - это будет нереально дорого. Молодёжь брать опасно - может не заиграть или долго раскрываться. Сейчас почти вся атака баварцев держится на Гнабри и Лёве. Мюнхенцам, конечно, пора бы команду омолодить, но не так же резко с плеча рубить. Это 80 млн не спасут Баварию.
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zigbert
1619535366
Пока он приносит пользу Баварии (и немалую) нет смысла его продавать.
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