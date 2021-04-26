Sky Sport Deutschland: «Бавария» получила запрос по трансферу Левандовски

Несколько топ-клубов Европы проявляют предметный интерес к форварду «Баварии» Роберту Левандовски, утверждает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, один из них уже направил официальный запрос касательно трансфера поляка.

Мюнхенцы потребуют за 32-летнего футболиста не менее 80 миллионов евро.