Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Sky Sport Deutschland: «Бавария» получила запрос по трансферу Левандовски

    Несколько топ-клубов Европы проявляют предметный интерес к форварду «Баварии» Роберту Левандовски, утверждает Sky Sport Deutschland.

    По информации источника, один из них уже направил официальный запрос касательно трансфера поляка.

    Мюнхенцы потребуют за 32-летнего футболиста не менее 80 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Левандовски забил 43 гола и сделал восемь ассистов в 37 матчах.
    • Его контракт с «Баварией» рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 60 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sport Deutschland

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:10
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1514

      KalterJax 23 минуты назад

      Ну впринципе достойная стоимость! Левандовски каждый год в последнее время получает бомбардирские премии в разных турнирах! Обороты не сбавляет, так что всё логично! Но продать конечно лучше сейчас Баварии, пока он на пике возможностей! Думаю дальше, с возрастом ценник будет падать сильно, причём в разы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1070

      Sedoi_Goblin 57 минут назад

      Футбольный мир ***нулся..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8256

      Вомбат 1 час назад

      Неужели Спартак-таки продаст Ларссона ради Левандовского?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -913

      СуперПАВ9 1 час назад

      Не стит этот пенсионер таких денег

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3337

      Fusballer 1 час назад

      Неужели Зенит?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84948
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru