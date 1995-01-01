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    Слуцкий: «У Хвичи есть шансы сыграть до конца сезона»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий допускает, что полузащитник Хвича Кварацхелия еще сможет помочь команде в текущем сезоне.

    «Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть», – заявил Слуцкий.

    • У грузина диагностировано мышечное повреждение левого бедра.
    • Ранее сообщалось, что у 20-летнего футболиста уйдет на восстановление несколько недель.
    • В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 23 матча, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.

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    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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