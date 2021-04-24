Слуцкий: «У Хвичи есть шансы сыграть до конца сезона»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий допускает, что полузащитник Хвича Кварацхелия еще сможет помочь команде в текущем сезоне.
«Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть», – заявил Слуцкий.
- У грузина диагностировано мышечное повреждение левого бедра.
- Ранее сообщалось, что у 20-летнего футболиста уйдет на восстановление несколько недель.
- В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 23 матча, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
Источник: Официальный твиттер «Рубина»