Хвича: «Больше мечтаю выиграть Лигу чемпионов, чем перейти в конкретный клуб»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал интерес к нему со стороны других клубов.
– Тебе самому в каком клубе хотелось бы играть?
– С детства я болел за «Реал». Но мечтаю больше выиграть Лигу чемпионов, чем перейти в какой-то конкретный клуб.
– Как реагируешь на новости?
– Я об этом не думаю, честно. Сейчас каждый день все мысли о будущих играх за «Рубин» – каждая из них важнее. Думаю больше о том, что будет в недалeком будущем. Остальное мне неинтересно. Иногда в раздевалке партнeры говорят об этом, а я сам специально не смотрю.
– Рустем Сайманов говорил, что очень хочет сохранить тебя в команде на следующий год. Согласишься?
– Не знаю. Ответить на этот вопрос сейчас сложно, потому что не знаю, что будет завтра. Я живу сегодняшним днeм. Всегда есть куда развиваться, всe зависит только от самого себя.
- Хвича пропустит несколько недель из-за травмы бедра.
- Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ после недавнего обновления цен на Transfermarkt.
- В текущем сезоне он провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.