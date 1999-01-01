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    Хвича: «Больше мечтаю выиграть Лигу чемпионов, чем перейти в конкретный клуб»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал интерес к нему со стороны других клубов.

    – Тебе самому в каком клубе хотелось бы играть?

    – С детства я болел за «Реал». Но мечтаю больше выиграть Лигу чемпионов, чем перейти в какой-то конкретный клуб.

    – Как реагируешь на новости?

    – Я об этом не думаю, честно. Сейчас каждый день все мысли о будущих играх за «Рубин» – каждая из них важнее. Думаю больше о том, что будет в недалeком будущем. Остальное мне неинтересно. Иногда в раздевалке партнeры говорят об этом, а я сам специально не смотрю.

    – Рустем Сайманов говорил, что очень хочет сохранить тебя в команде на следующий год. Согласишься?

    – Не знаю. Ответить на этот вопрос сейчас сложно, потому что не знаю, что будет завтра. Я живу сегодняшним днeм. Всегда есть куда развиваться, всe зависит только от самого себя.

    • Хвича пропустит несколько недель из-за травмы бедра.
    • Хвича – самый подорожавший футболист РПЛ после недавнего обновления цен на Transfermarkt.
    • В текущем сезоне он провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «БИЗНЕС-Онлайн»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2031

      Алехсбургер. 40 минут назад

      странный грузин.
      Чыстый,как горний радник.
      Лишь бы не сник.

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      Рейтинг: +6773

      Alekxei Z. 1 час назад

      По моему Сайманов только суммы трансфера обозначал.
      За приемлемые деньги сами упакуют и отвезут куда надо.

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