Хвича: «Больше мечтаю выиграть Лигу чемпионов, чем перейти в конкретный клуб»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал интерес к нему со стороны других клубов.

– Тебе самому в каком клубе хотелось бы играть?

– С детства я болел за «Реал». Но мечтаю больше выиграть Лигу чемпионов, чем перейти в какой-то конкретный клуб.

– Как реагируешь на новости?

– Я об этом не думаю, честно. Сейчас каждый день все мысли о будущих играх за «Рубин» – каждая из них важнее. Думаю больше о том, что будет в недалeком будущем. Остальное мне неинтересно. Иногда в раздевалке партнeры говорят об этом, а я сам специально не смотрю.

– Рустем Сайманов говорил, что очень хочет сохранить тебя в команде на следующий год. Согласишься?

– Не знаю. Ответить на этот вопрос сейчас сложно, потому что не знаю, что будет завтра. Я живу сегодняшним днeм. Всегда есть куда развиваться, всe зависит только от самого себя.