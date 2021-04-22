«Парма» забила «Ювентусу» со штрафного. Роналду в стенке закрыл лицо и не прыгнул

В матче 32-го тура Серии А «Ювентус» дома победил «Парму» со счетом 3:1.

Гости забили свой единственный гол прямым ударом со штрафного – отличился Гастон Бругман.

Уругваец пробил над стенкой, в которой стоял нападающий туринцев Криштиану Роналду. Он имел шансы помешать мячу влететь в ворота, но закрыл лицо и не прыгнул.

Ранее из-за неудачных действий португальца в стенке «Ювентус» пропустил со штрафного от «Порту» в Лиге чемпионов. Этот гол привел к вылету команды из турнира.

Фото скриншот из трансляции DAZN