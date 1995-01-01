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    «Парма» забила «Ювентусу» со штрафного. Роналду в стенке закрыл лицо и не прыгнул

    В матче 32-го тура Серии А «Ювентус» дома победил «Парму» со счетом 3:1.

    Гости забили свой единственный гол прямым ударом со штрафного – отличился Гастон Бругман.

    Уругваец пробил над стенкой, в которой стоял нападающий туринцев Криштиану Роналду. Он имел шансы помешать мячу влететь в ворота, но закрыл лицо и не прыгнул.

    Ранее из-за неудачных действий португальца в стенке «Ювентус» пропустил со штрафного от «Порту» в Лиге чемпионов. Этот гол привел к вылету команды из турнира.

    Фото скриншот из трансляции DAZN

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +34

      rustrey 24 минуты назад

      А как же он потом в рекламе будет сниматься?))

      0
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      Рейтинг: +5586

      playsh 40 минут назад

      Приберёг мордашку до лучших времён.Имеет право.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Лфшт 42 минуты назад

      Событие достойное освещения. Скоро бомбардир начнет писать о том, как и сколько накакали голуби на крыше стадиона. Обязательно со статистикой - сколько килограмм, общая площадь поражения какашками, средний вес гавна на 1 м2 и так далее. Полезнейшая информация

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1767

      ItalianFootball 1 час назад

      Чую он уже на чемоданах.

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