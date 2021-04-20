Федун: «Представительство России в Лиге чемпионов расширится, а Суперлига лопнет»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал создание Суперлиги.
«На мой взгляд, это больше похоже на блеф, потому что ФИФА и УЕФА имеют все возможности их быстро раздавить.
Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект, то они его придавят, а если не придавят — значит не хотят. Поэтому я жду, что этот проект лопнет через некоторое время.
Расширится наше представительство в Лиге чемпионов, а Лига чемпионов будет более успешным проектом, чем Суперлига», – сказал Федун.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
Федун: «ФИФА и УЕФА могут раздавить Суперлигу, сказав рекламодателям, что все любители футбола бойкотируют их»
Источник: «РБК-Спорт»
Я конечно оптимист надеюсь на чудо , может Стукалов засверкает. Ну и руководство команд перестанет заключать миллионные контракты с днищенскими легами... купляйте молодых латиносов, можно будет хоть продать с выгодой...