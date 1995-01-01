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    Федун: «Представительство России в Лиге чемпионов расширится, а Суперлига лопнет»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал создание Суперлиги.

    «На мой взгляд, это больше похоже на блеф, потому что ФИФА и УЕФА имеют все возможности их быстро раздавить.

    Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект, то они его придавят, а если не придавят — значит не хотят. Поэтому я жду, что этот проект лопнет через некоторое время.

    Расширится наше представительство в Лиге чемпионов, а Лига чемпионов будет более успешным проектом, чем Суперлига», – сказал Федун.

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

    Федун: «ФИФА и УЕФА могут раздавить Суперлигу, сказав рекламодателям, что все любители футбола бойкотируют их»

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    Источник: «РБК-Спорт»

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