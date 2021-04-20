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  • Федун: «Представительство России в Лиге чемпионов расширится, а Суперлига лопнет»

Федун: «Представительство России в Лиге чемпионов расширится, а Суперлига лопнет»

20 апреля 2021, 21:19
3

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал создание Суперлиги.

«На мой взгляд, это больше похоже на блеф, потому что ФИФА и УЕФА имеют все возможности их быстро раздавить.

Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект, то они его придавят, а если не придавят — значит не хотят. Поэтому я жду, что этот проект лопнет через некоторое время.

Расширится наше представительство в Лиге чемпионов, а Лига чемпионов будет более успешным проектом, чем Суперлига», – сказал Федун.

  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Федун: «ФИФА и УЕФА могут раздавить Суперлигу, сказав рекламодателям, что все любители футбола бойкотируют их»

Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (3)
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portero
1618986993
Без повышения уровня игры наших команд, о каком увеличении команд в ЛЧ можно говорить...
Я конечно оптимист надеюсь на чудо , может Стукалов засверкает. Ну и руководство команд перестанет заключать миллионные контракты с днищенскими легами... купляйте молодых латиносов, можно будет хоть продать с выгодой...
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valiknavashinsky
1619007603
Российским клубам с таким уровнем футбола нечего делать ни в ЛЧ,ни в ЛЕ.Только статистами,и получать деньги за проигранные матчи,и за случайные ничьи.
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zigbert
1619194754
На это лучше не рассчитывать.
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