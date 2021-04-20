Федун: «ФИФА и УЕФА могут раздавить Суперлигу, сказав рекламодателям, что все любители футбола бойкотируют их»

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил ФИФА и УЕФА способ противодействия Суперлиге.

«ФИФА и УЕФА имеют реальные возможности раздавить Суперлигу. Если это не будет сделано, значит, они в сговоре.

Если ФИФА и УЕФА реально не согласны с этой позицией, они могут сказать, что все те рекламодатели, без которых этот проект не стоит ничего, которые будут предлагать эти бренды для рекламирования этой Суперлигой, они будут подвергаться бойкоту со стороны всех остальных, так сказать любителей футбола.

Вот если это будет объявлено, проект моментально закроется», – цитирует Федуна «РБК-Спорт».

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА принимать санкции в отношении участников Суперлиги.