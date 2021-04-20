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  • Федун: «ФИФА и УЕФА могут раздавить Суперлигу, сказав рекламодателям, что все любители футбола бойкотируют их»

Федун: «ФИФА и УЕФА могут раздавить Суперлигу, сказав рекламодателям, что все любители футбола бойкотируют их»

20 апреля 2021, 19:59
6

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил ФИФА и УЕФА способ противодействия Суперлиге.

«ФИФА и УЕФА имеют реальные возможности раздавить Суперлигу. Если это не будет сделано, значит, они в сговоре.

Если ФИФА и УЕФА реально не согласны с этой позицией, они могут сказать, что все те рекламодатели, без которых этот проект не стоит ничего, которые будут предлагать эти бренды для рекламирования этой Суперлигой, они будут подвергаться бойкоту со стороны всех остальных, так сказать любителей футбола.

Вот если это будет объявлено, проект моментально закроется», – цитирует Федуна «РБК-Спорт».

  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА принимать санкции в отношении участников Суперлиги.

Источник: «РБК-Спорт»
Европа Спартак Федун Леонид
Комментарии (6)
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maygli
1618939182
Да сказать то они могут, да только какой дурак откажется и будет бойкотировать пуму найк и адидас?
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Maxi_7
1618939676
Гений , что сказать, просто гений... А еще можно сказать что черное это белое и надеяться что люди в это поверят...)
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NewLife
1618940519
Странное заявление. Может в России рекламодатели самый важный источник дохода (что вряд ли), но за бугром по-другому - там же нет газпромовской канделаки, там все бабло идет от телевидения, а оно уже в свою очередь стрижет рекламщиков.
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Cules2013
1618940703
ну да, владелец Спартака всё знает лучше всех, даже лучше Переса и Чеферина.
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JTherry
1618943190
возможно и Суперлиги никакой бы не было, будь в УЕФА адекватные руководители... говорят, что Челси и МанСити хотят выйти из нее, а суд Мадрида запретил применять санкции к участникам Суперлиги... любая организация - это в каком-то смысле сговор) говорят, что для сторонников BLM будет открыта своя - Супернига))
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