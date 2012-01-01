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    Федун: «ФИФА и УЕФА могут раздавить Суперлигу, сказав рекламодателям, что все любители футбола бойкотируют их»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил ФИФА и УЕФА способ противодействия Суперлиге.

    «ФИФА и УЕФА имеют реальные возможности раздавить Суперлигу. Если это не будет сделано, значит, они в сговоре.

    Если ФИФА и УЕФА реально не согласны с этой позицией, они могут сказать, что все те рекламодатели, без которых этот проект не стоит ничего, которые будут предлагать эти бренды для рекламирования этой Суперлигой, они будут подвергаться бойкоту со стороны всех остальных, так сказать любителей футбола.

    Вот если это будет объявлено, проект моментально закроется», – цитирует Федуна «РБК-Спорт».

    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

    Суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА принимать санкции в отношении участников Суперлиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБК-Спорт»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13015

      JTherry 12 минут назад

      возможно и Суперлиги никакой бы не было, будь в УЕФА адекватные руководители... говорят, что Челси и МанСити хотят выйти из нее, а суд Мадрида запретил применять санкции к участникам Суперлиги... любая организация - это в каком-то смысле сговор) говорят, что для сторонников BLM будет открыта своя - Супернига))

      0
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      Рейтинг: +11781

      Cules2013 53 минуты назад

      ну да, владелец Спартака всё знает лучше всех, даже лучше Переса и Чеферина.

      3
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      Рейтинг: +8167

      NewLife 56 минут назад

      Странное заявление. Может в России рекламодатели самый важный источник дохода (что вряд ли), но за бугром по-другому - там же нет газпромовской канделаки, там все бабло идет от телевидения, а оно уже в свою очередь стрижет рекламщиков.

      2
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      Рейтинг: +1063

      Maxi_7 1 час назад

      Гений , что сказать, просто гений...
      А еще можно сказать что черное это белое и надеяться что люди в это поверят...)

      4
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      Рейтинг: +4495

      maygli 1 час назад

      Да сказать то они могут, да только какой дурак откажется и будет бойкотировать пуму найк и адидас?

      5
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