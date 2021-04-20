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    El Pais: суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА принимать санкции в отношении участников Суперлиги

    Коммерческий суд Мадрида запретил ФИФА, УЕФА, Примере и федерациям футбола принимать любые меры, которые «прямо или косвенно запрещают или ограничивают» запуск Суперлиги.

    Решение суда, принятое по просьбе представителей Суперлиги, запрещает ФИФА и УЕФА применять какие-либо санкции к 12 клубам-участникам Суперлиги, их игрокам, тренерам и руководителям.

    Федерациям также запретили исключать участников Суперлиги из соревнований под своей эгидой – в том числе из Лиги чемпионов.

    • В число 12 клубов-основателей Суперлиги вошли две мадридские команды – «Реал» и «Атлетико».
    • Президент «Реала» Флорентино Перес – глава нового клубного турнира.
    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

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    Источник: El Pais

    Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Вторая по читаемости газета в стране – разовый тираж составляет около 430 000 экземпляров.

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3335

      mdu86 16 минут назад

      А что, так можно было? )))

      0
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      Рейтинг: +215

      Лфшт 25 минут назад

      Обожраться можно. Первые же 2 слова названия суда говорят сами за себя, как реклама, "Занеси и решение будет всегда в Вашу пользу"

      1
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      Рейтинг: -369

      Спартач80 39 минут назад

      Мне кажется суд Саратова разрешит....

      2
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      Рейтинг: +486

      SuperNils 44 минуты назад

      У Переса даже в судах подвязы есть. Всё продумал.

      0
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      Рейтинг: +4849

      Cleaner 53 минуты назад

      Басманный районный суд города Москвы... Мне что то это вспомнилось.)

      1
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      Рейтинг: +4849

      Cleaner 54 минуты назад

      Уже и суд скорый свершился! Америкосы заранее все подготовили. Однако исключить эти клубы из соревнований под эгидой УЕФА никто не сможет. Санкции к клубам Суперлиги не применять. Просто вывести их из под крыла ФИФА.

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      Рейтинг: +10705

      DeStar 1 час назад

      суд мадрида))) ахахха) ага

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      Рейтинг: +171

      semm 1 час назад

      Говорили у нс футбол отстой - вот где порнография то! Это СУПЕРЛИГА!!! :-)

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      Рейтинг: +193

      АХ 1 час назад

      Насколько я понимаю, суд Мадрида утвердил запрет касательно испанских клубов и игроков.

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      Рейтинг: +3005

      sobaka120982 > АХ 1 час назад

      Нет, в отношении всех 12 клубов и их участников руководства

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      Рейтинг: +6622

      Старикан 1 час назад

      Очень интересное название суда... наверное тоже принадлежит американскому банку...

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