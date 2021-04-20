Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • El Pais: суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА принимать санкции в отношении участников Суперлиги

El Pais: суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА принимать санкции в отношении участников Суперлиги

20 апреля 2021, 19:52
23

Коммерческий суд Мадрида запретил ФИФА, УЕФА, Примере и федерациям футбола принимать любые меры, которые «прямо или косвенно запрещают или ограничивают» запуск Суперлиги.

Решение суда, принятое по просьбе представителей Суперлиги, запрещает ФИФА и УЕФА применять какие-либо санкции к 12 клубам-участникам Суперлиги, их игрокам, тренерам и руководителям.

Федерациям также запретили исключать участников Суперлиги из соревнований под своей эгидой – в том числе из Лиги чемпионов.

  • В число 12 клубов-основателей Суперлиги вошли две мадридские команды – «Реал» и «Атлетико».
  • Президент «Реала» Флорентино Перес – глава нового клубного турнира.
  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

Источник: El Pais

Испанская ежедневная общественно-политическая газета. Выпускается с 1976 года. Вторая по читаемости газета в стране – разовый тираж составляет около 430 000 экземпляров.

Европа
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1618938140
а причём тут суд Мадрида?это суд последней инстанции?
Ответить
absent32
1618938200
суд Мадрида))) суд Парижа завтра запретит запрещать суду Мадрида)))
Ответить
ALEX ML
1618938342
Каждый дзюба как он хочет
Ответить
absent32
1618938463
а у меня вот такое мнение, вот запретили вводить санкции, УЕФА проиграло в борьбе. вот идет созыв сборных и Луис Энрике принципиально не вызывает игроков клубов Суперлиги. и кто тут в итоге проиграл? тренерский штаб имеет право о вызове и не вызове тех или иных игроков? имеет! тренерский штаб посчитает так как им виднее. ни где же нет контрактов между игроком и сборной? нет!
Ответить
Старикан
1618938673
Очень интересное название суда... наверное тоже принадлежит американскому банку...
Ответить
АХ
1618938728
Насколько я понимаю, суд Мадрида утвердил запрет касательно испанских клубов и игроков.
Ответить
semm
1618939869
Говорили у нс футбол отстой - вот где порнография то! Это СУПЕРЛИГА!!! :-)
Ответить
DeStar
1618940007
суд мадрида))) ахахха) ага
Ответить
Лфшт
1618942398
Обожраться можно. Первые же 2 слова названия суда говорят сами за себя, как реклама, "Занеси и решение будет всегда в Вашу пользу"
Ответить
mdu86
1618942927
А что, так можно было? )))
Ответить
Главные новости
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
2
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
13
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
30
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
22:01
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
21:54
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
8
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
5
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
30
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
28
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+