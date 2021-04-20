El Pais: суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА принимать санкции в отношении участников Суперлиги

Коммерческий суд Мадрида запретил ФИФА, УЕФА, Примере и федерациям футбола принимать любые меры, которые «прямо или косвенно запрещают или ограничивают» запуск Суперлиги.

Решение суда, принятое по просьбе представителей Суперлиги, запрещает ФИФА и УЕФА применять какие-либо санкции к 12 клубам-участникам Суперлиги, их игрокам, тренерам и руководителям.

Федерациям также запретили исключать участников Суперлиги из соревнований под своей эгидой – в том числе из Лиги чемпионов.

В число 12 клубов-основателей Суперлиги вошли две мадридские команды – «Реал» и «Атлетико».

Президент «Реала» Флорентино Перес – глава нового клубного турнира.

– глава нового клубного турнира. Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

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