Тренер «Сассуоло» Де Дзерби: «Выведу команду на матч с «Миланом», только если меня заставят»

Главный тренер «Сассулоло» Роберто Де Дзерби заявил о нежелании играть с «Миланом» в 32-м туре Серии А из-за вступления соперника в Суперлигу.

«Я полчаса разговаривал с командой о Суперлиге. Такие вопросы необходимо обсуждать с игроками. Меня разозлил этот переворот. О Суперлиге можно было объявить открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь.

Не хочу выводить команду на завтрашний матч с «Миланом», потому что этот клуб – один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом гендиректору и игрокам. Выйду на матч, только если команда заставит меня сделать это», – цитирует Де Дзерби Sosfanta.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА принимать санкции в отношении участников Суперлиги