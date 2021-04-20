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  • Тренер «Сассуоло» Де Дзерби: «Выведу команду на матч с «Миланом», только если меня заставят»

Тренер «Сассуоло» Де Дзерби: «Выведу команду на матч с «Миланом», только если меня заставят»

20 апреля 2021, 20:59
2

Главный тренер «Сассулоло» Роберто Де Дзерби заявил о нежелании играть с «Миланом» в 32-м туре Серии А из-за вступления соперника в Суперлигу.

«Я полчаса разговаривал с командой о Суперлиге. Такие вопросы необходимо обсуждать с игроками. Меня разозлил этот переворот. О Суперлиге можно было объявить открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь.

Не хочу выводить команду на завтрашний матч с «Миланом», потому что этот клуб – один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом гендиректору и игрокам. Выйду на матч, только если команда заставит меня сделать это», – цитирует Де Дзерби Sosfanta.

  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Суд Мадрида запретил УЕФА и ФИФА принимать санкции в отношении участников Суперлиги

Источник: Sosfanta
Италия. Серия А Милан Сассуоло Де Дзерби Роберто
Комментарии (2)
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MrZLOba
1618947427
О клоуны повыбегали которые обиделись)
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Niko
1618976285
Техничку и до свидания.
Ответить
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