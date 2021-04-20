Sport24: «Краснодар» рассматривает Облякова в качестве замены Вилены

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По информации Sport24, «Краснодар» рассматривает возможность приобретения 22-летнего хавбека. Ожидается, что Обляков станет заменой 26-летнему голландцу Тонни Вилене, который с высокой долей вероятности покинет клуб этим летом.