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    Sport24: «Краснодар» рассматривает Облякова в качестве замены Вилены

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков может продолжить карьеру в «Краснодаре».

    По информации Sport24, «Краснодар» рассматривает возможность приобретения 22-летнего хавбека. Ожидается, что Обляков станет заменой 26-летнему голландцу Тонни Вилене, который с высокой долей вероятности покинет клуб этим летом.

    • Обляков забил гол и сделал 2 ассиста в 23 матчах текущего сезона РПЛ.
    • В начале апреля главным тренером «Краснодара» стал экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.
    • Помимо ЦСКА Обляков играл под руководством Гончаренко в «Уфе».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +9512

      BRO_football 58 минут назад

      Началось! Ганчаренко весь этот сброд пару лет из Уфы в ЦСКА перегонял. Теперь это стадо из ЦСКА в Краснодар переходит. Ну что ж, скатертью дорога. Пусть и Дивеева в придачу к Облякову забирает!

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      Рейтинг: +1935

      Чермындыр > BRO_football 42 минуты назад

      У Дивеева мне кажется потенциал все таки есть. Он хотя бы не ссытся как Карпов и со штрафного может приложиться неплохо. Ему просто надо в пару защитника поопытнее и помастеровитее, тогда и прогресс будет

      0
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      Рейтинг: +34

      boog_17 1 час назад

      Васина! Васина, не забудьте! Он тоже в Краснодар хочет

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      Рейтинг: +827

      Хейтер Аларм > boog_17 45 минут назад

      С нетерпением жду связку гениев Каё-Васин

      1
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      Рейтинг: +1589

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Как говорится скатертью дорожка! Большинство армейцев будут рады! )))

      2
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      Рейтинг: +1306

      elessar arnor 1 час назад

      убогий колобок

      1
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      Рейтинг: +1935

      Чермындыр 1 час назад

      Да, да, забирайте. И Ахметова тоже

      2
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      Рейтинг: +12974

      JTherry 1 час назад

      на мой взгляд, замена Виллены на Облякова не вполне равноценная...

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      Рейтинг: +4844

      Cleaner 1 час назад

      Гончаренко. Теперь Обляков. Краснодар реально к ФНЛ готовится.

      1
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      Рейтинг: +12543

      Garrincha58 1 час назад

      очередной вброс сейчас таких будет вагон и маленькая тележка ведь скоро межсезонье и пол Европы желают играть в Зените или Спартаке или вообще в РПЛ но почему то кроме заканчивающих карьеру никто к нам не едет и тренировать наши командочки тоже не хотят

      0
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      Рейтинг: +408

      O-kolesov 1 час назад

      Обляков ещё слова не сказал, а его уже оскорбляют / см.ниже/. Вообще-то это Краснодар рассматривает замену.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3013

      Semenycch 2 часа назад

      Этот недоумок Обляков еще недавно клялся в верности армейцам.

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