Sport24: «Краснодар» рассматривает Облякова в качестве замены Вилены

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков может продолжить карьеру в «Краснодаре».
По информации Sport24, «Краснодар» рассматривает возможность приобретения 22-летнего хавбека. Ожидается, что Обляков станет заменой 26-летнему голландцу Тонни Вилене, который с высокой долей вероятности покинет клуб этим летом.
- Обляков забил гол и сделал 2 ассиста в 23 матчах текущего сезона РПЛ.
- В начале апреля главным тренером «Краснодара» стал экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.
- Помимо ЦСКА Обляков играл под руководством Гончаренко в «Уфе».
Источник: Sport24