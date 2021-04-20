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  • Sport24: «Краснодар» рассматривает Облякова в качестве замены Вилены

Sport24: «Краснодар» рассматривает Облякова в качестве замены Вилены

20 апреля 2021, 12:57
25

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По информации Sport24, «Краснодар» рассматривает возможность приобретения 22-летнего хавбека. Ожидается, что Обляков станет заменой 26-летнему голландцу Тонни Вилене, который с высокой долей вероятности покинет клуб этим летом.

  • Обляков забил гол и сделал 2 ассиста в 23 матчах текущего сезона РПЛ.
  • В начале апреля главным тренером «Краснодара» стал экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.
  • Помимо ЦСКА Обляков играл под руководством Гончаренко в «Уфе».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Обляков Иван
Комментарии (25)
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O-kolesov
1618913853
Обляков ещё слова не сказал, а его уже оскорбляют / см.ниже/. Вообще-то это Краснодар рассматривает замену.
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Garrincha58
1618914651
очередной вброс сейчас таких будет вагон и маленькая тележка ведь скоро межсезонье и пол Европы желают играть в Зените или Спартаке или вообще в РПЛ но почему то кроме заканчивающих карьеру никто к нам не едет и тренировать наши командочки тоже не хотят
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JTherry
1618916402
на мой взгляд, замена Виллены на Облякова не вполне равноценная...
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Чермындыр
1618916469
Да, да, забирайте. И Ахметова тоже
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_Kesh_Suntar_
1618916599
Как говорится скатертью дорожка! Большинство армейцев будут рады! )))
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boog_17
1618917066
Васина! Васина, не забудьте! Он тоже в Краснодар хочет
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BRO_football
1618917213
Началось! Ганчаренко весь этот сброд пару лет из Уфы в ЦСКА перегонял. Теперь это стадо из ЦСКА в Краснодар переходит. Ну что ж, скатертью дорога. Пусть и Дивеева в придачу к Облякову забирает!
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Nerlinger
1618938074
Витя пусть пусть ещё 2/3 состава забирает
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zigbert
1618938635
Обляков выглядел неплохо в начале своей карьеры в ЦСКА но сейчас несколько сдал. Пока это только слухи.
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Lester84
1618992823
Начинается процесс трансформации Краснодара в Уфу
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