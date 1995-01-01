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    Дюков: «РФС поддерживает позицию УЕФА по Суперлиге. Новый турнир разрушит футбол»

    Президент РФС Александр Дюков выступил против создания Суперлиги.

    «РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества.

    Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнeт многолетнюю работу УЕФА и ФИФА.

    Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований», – сказал Дюков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +743

      Andrew01 27 минут назад

      Дюков и развитие футбола???? посмотрите что творится в РПЛ!!!!!
      Правду бы сказал: "Мы пролетаем мимо суперлиги и не получим не копейки, поэтому мы против..."
      Предложите Дюкову пол процента от доходов лиги и включение одного клуба от России и он первый кто будет продвигать эту затею.

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