Дюков: «РФС поддерживает позицию УЕФА по Суперлиге. Новый турнир разрушит футбол»

Президент РФС Александр Дюков выступил против создания Суперлиги.

«РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества.

Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнeт многолетнюю работу УЕФА и ФИФА.

Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований», – сказал Дюков.

AFP: в Суперлиге будут играть минимум два французских клуба