Дюков: «РФС поддерживает позицию УЕФА по Суперлиге. Новый турнир разрушит футбол»

Президент РФС Александр Дюков выступил против создания Суперлиги.
«РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества.
Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнeт многолетнюю работу УЕФА и ФИФА.
Мы надеемся, что клубы и лиги займут единую позицию и не поставят под угрозу целостность соревнований», – сказал Дюков.
- Ранее против создания Суперлиги выступила РПЛ.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- «Бавария» и «Боруссия» Д отказались от участия в Суперлиге.
AFP: в Суперлиге будут играть минимум два французских клуба
Источник: «Чемпионат»