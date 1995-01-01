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    Защитник Сантос установил два клубных рекорда «Зенита»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос стал рекордсменом клуба по двум показателям.

    Бразилец – первый защитник в истории «Зенита», сделавший более десяти ассистов за один сезон.

    Также он набрал 20 очков (3+17) по системе «гол+пас» в РПЛ. Для этого ему потребовалось 53 матча. Это лучший результат для игроков обороны в российском этапе истории клуба.

    Ранее только двум защитникам «Зенита» удавалось достичь отметки в 20 результативных действий в чемпионате России. Это Доменико Кришито (за 76 матчей) и Александр Анюков (за 142 матча).

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    Источник: «История »Зенита«

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1048

      Benifacto 2 часа назад

      Это лучший результат для игроков обороны в российском этапе истории клуба.
      так так так)))))ЭТАПЕ)))))именно ЭТАПЕ....до Этого Был неплохой ЭТАП....играть умели....боролись.....вот ша Этап так ЭТАП!!!!!!!ниче не хотят миллионеры)))))я просто так понял, правильно? что в Советском ЭТАПЕ был кто то круче?))))

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      Рейтинг: +10444

      ilichkadr 3 часа назад

      Бразилец есть бразилец, и этим всё сказано.

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