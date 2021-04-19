Защитник Сантос установил два клубных рекорда «Зенита»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос стал рекордсменом клуба по двум показателям.

Бразилец – первый защитник в истории «Зенита», сделавший более десяти ассистов за один сезон.

Также он набрал 20 очков (3+17) по системе «гол+пас» в РПЛ. Для этого ему потребовалось 53 матча. Это лучший результат для игроков обороны в российском этапе истории клуба.

Ранее только двум защитникам «Зенита» удавалось достичь отметки в 20 результативных действий в чемпионате России. Это Доменико Кришито (за 76 матчей) и Александр Анюков (за 142 матча).