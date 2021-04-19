Флорентино Перес стал президентом Суперлиги Европы, владельцы «Ювентуса» и «МЮ» – вице-президенты

Президент «Реала» Флорентино Перес занял аналогичный пост в Суперлиге Европы, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Вице-президентами нового турнира стали владельцы «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Андреа Аньелли и Джоэл Глейзер.
«Мы собираемся помочь футболу на всех уровнях занять достойное место в мире. Футбол – единственный глобальный вид спорта, у которого более четырeх миллиардов болельщиков. Ответственность топ-клубов заключается в том, чтобы откликнуться на их пожелания», – сказал Перес.
- Помимо «Реала», «Юве» и «МЮ» постоянными участниками Суперлиги Европы станут «Барселона», «Атлетико», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Матчи турнира планируется проводить посреди недели вместо ЛЧ и ЛЕ. Его старт ожидается в августе 2021 года.
Источник: Официальный сайт «Реала»