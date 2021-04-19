Флорентино Перес стал президентом Суперлиги Европы, владельцы «Ювентуса» и «МЮ» – вице-президенты

Президент «Реала» Флорентино Перес занял аналогичный пост в Суперлиге Европы, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Вице-президентами нового турнира стали владельцы «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Андреа Аньелли и Джоэл Глейзер.

«Мы собираемся помочь футболу на всех уровнях занять достойное место в мире. Футбол – единственный глобальный вид спорта, у которого более четырeх миллиардов болельщиков. Ответственность топ-клубов заключается в том, чтобы откликнуться на их пожелания», – сказал Перес.