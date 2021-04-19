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    Флорентино Перес стал президентом Суперлиги Европы, владельцы «Ювентуса» и «МЮ» – вице-президенты

    Президент «Реала» Флорентино Перес занял аналогичный пост в Суперлиге Европы, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

    Вице-президентами нового турнира стали владельцы «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Андреа Аньелли и Джоэл Глейзер.

    «Мы собираемся помочь футболу на всех уровнях занять достойное место в мире. Футбол – единственный глобальный вид спорта, у которого более четырeх миллиардов болельщиков. Ответственность топ-клубов заключается в том, чтобы откликнуться на их пожелания», – сказал Перес.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 07:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6599

      Старикан 36 минут назад

      Хорошим этот переворот точно не закончится!

      0
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      Рейтинг: +46728

      portero 46 минут назад

      Вы мечтаете еще больше денег хапать, в ограниченное количество рыл.

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