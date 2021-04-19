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  • Флорентино Перес стал президентом Суперлиги Европы, владельцы «Ювентуса» и «МЮ» – вице-президенты

Флорентино Перес стал президентом Суперлиги Европы, владельцы «Ювентуса» и «МЮ» – вице-президенты

19 апреля 2021, 07:43
14

Президент «Реала» Флорентино Перес занял аналогичный пост в Суперлиге Европы, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Вице-президентами нового турнира стали владельцы «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Андреа Аньелли и Джоэл Глейзер.

«Мы собираемся помочь футболу на всех уровнях занять достойное место в мире. Футбол – единственный глобальный вид спорта, у которого более четырeх миллиардов болельщиков. Ответственность топ-клубов заключается в том, чтобы откликнуться на их пожелания», – сказал Перес.

Источник: Официальный сайт «Реала»
Европа Реал Ювентус Манчестер Юнайтед Перес Флорентино
Комментарии (14)
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portero
1618811820
Вы мечтаете еще больше денег хапать, в ограниченное количество рыл.
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Старикан
1618812404
Хорошим этот переворот точно не закончится!
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OBOLEV
1618814793
Перец опять воду мутит. Предчувствие такое себе )
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Benifacto
1618817213
ну старые расскажите нам как нада)))))))))пенсионеры емана .......уже видать совсем ДеньгиДэнгиКАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДЕНЬГИ..... посмотрели бы золотую антилопу!
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mutabor0992
1618820297
Ипать!!!Это мне напоминает наш шоу-БИзнесс...Король росс. вПОП музыки,примадонна,золотой голос россии и т.д.Короче полная клиника!!!
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neveldomha
1618826172
Суть отшельников не лечить больного, а усыпить.
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Красногорск_Фан
1618827208
Еще берите Киркорова и Юдашкина )) А также легенд хоккея и баскетбола. Все это не ради футбола а попытки передела рынка денег.
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Oldtrafford83
1618833788
Love United, Hate Glazer!!!
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