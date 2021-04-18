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    «Здравствуйте, самые лучшие болельщики в России». Гилерме объявил состав «Локомотива» на игру с «Ростовом»

    Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, пропускавший матч 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1) из-за дисквалификации, огласил стартовый состав команды на игру.

    Пресс-служба московского клуба показала, как Гилерме объявлял состав «Локомотива» из дикторской на стадионе «РЖД-Арена».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20641

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Гиля, твоё место в рамке, а не читать программки.

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      Рейтинг: +1635

      Play 3 часа назад

      Блин, человек 15 лет в России, гражданин, почти два десятка матчей за сборную, и... Здравствути, сама лучше болельщика в Росия! Какой стыд.

      1
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      Рейтинг: -373

      Спартач80 3 часа назад

      Может 4:1?Аааа,это же бомбардир,у которых ублюдочные петухи,типа кссоски,в фаворе,как и сами админы тупенькие=)))

      0
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      Рейтинг: +7434

      KPCCSPB > Спартач80 2 часа назад

      Сриптачка80, ты настолько ссыкло, что на мои комменты без подготовки не можешь ответить, но, оно и понятно, всё петушиное братство народной помойки писает сидя, и пользуется тампаксами. Тебе твой парень за прокладками бегает?

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      Рейтинг: +7434

      KPCCSPB 3 часа назад

      Во во, не то, что петушиное братство народной помойки, которые ревут с федунишкой, и пользуются тампаксами.

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