«Здравствуйте, самые лучшие болельщики в России». Гилерме объявил состав «Локомотива» на игру с «Ростовом»

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, пропускавший матч 26-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1) из-за дисквалификации, огласил стартовый состав команды на игру.

Пресс-служба московского клуба показала, как Гилерме объявлял состав «Локомотива» из дикторской на стадионе «РЖД-Арена».

Гилерме дисквалифицировали на 2 матча за провокацию фанатов «Спартака».

Станислав Черчесов поддержал дисквалифицированного Гилерме, показав майку игрока во время матча.

поддержал дисквалифицированного Гилерме, показав майку игрока во время матча. «Локомотив» идет в РПЛ 2-м.