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  • Черчесов поддержал дисквалифицированного Гилерме, показав майку игрока во время матча «Локомотив» – «Ростов»

Черчесов поддержал дисквалифицированного Гилерме, показав майку игрока во время матча «Локомотив» – «Ростов»

17 апреля 2021, 18:12
6

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Фанаты хозяев поддержали дисквалифицированного вратаря Гилерме, вывесив баннер «Мы – «Локо»! Мы – вместе!». Голкипера поддержал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сидя на трибуне, Черчесов продемонстрировал майку Гилерме. Фото доступно ниже.

  • Гилерме дисквалифицировали на 2 матча за провокацию фанатов «Спартака».
  • Гилерме огласил стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ростовом».
  • С 2016 года Гилерме играет за сборную России.

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Локомотив Ростов Россия Гилерме Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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житель СПб
1618674619
Было очень сильное впечатление от единодушия всех присутствующих на футболе. Даже стало немного жалко Спартак - создавший своими неуклюжими действиями волну против себя.
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Боцман59rus
1618674760
Лишние подтверждение отсутствия серого вещества...
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Hektor 84
1618675078
Пусть еще на колено перед ним встанет! Вангую выживший из ума чабан теперь потянет его на евро.
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deinego77@yandex.ru
1618676964
Одел бы майку и встал бы в раму
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Владислав Vlad
1618694540
Чабан, а что ж ты Зюпу не поддержал, а из команды выгнал? Или дрочить бутылку на весь стадион - это нормально???? А Жертва расизма теперь вновь обретёт место в составе сборной. Он же жертва.
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Каратель помойников
1618704842
Ещё бы на колено встал,что уж там майка.как же достали эти бла-бла-бла о расизме,из пальца высасывают.
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