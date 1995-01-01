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    Черчесов поддержал дисквалифицированного Гилерме, показав майку игрока во время матча «Локомотив» – «Ростов»

    В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Фанаты хозяев поддержали дисквалифицированного вратаря Гилерме, вывесив баннер «Мы – «Локо»! Мы – вместе!». Голкипера поддержал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

    Сидя на трибуне, Черчесов продемонстрировал майку Гилерме. Фото доступно ниже.

    • Гилерме дисквалифицировали на 2 матча за провокацию фанатов «Спартака».
    • Гилерме огласил стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ростовом».
    • С 2016 года Гилерме играет за сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2375

      minaev23 1 час назад

      Одел бы майку и встал бы в раму

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9728

      Hektor 84 2 часа назад

      Пусть еще на колено перед ним встанет! Вангую выживший из ума чабан теперь потянет его на евро.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21752

      Боцман59rus 2 часа назад

      Лишние подтверждение отсутствия серого вещества...

      3
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      Рейтинг: +6636

      житель СПб 2 часа назад

      Было очень сильное впечатление от единодушия всех присутствующих на футболе. Даже стало немного жалко Спартак - создавший своими неуклюжими действиями волну против себя.

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