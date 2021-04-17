Черчесов поддержал дисквалифицированного Гилерме, показав майку игрока во время матча «Локомотив» – «Ростов»

В эти минуты проходит матч 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». Фанаты хозяев поддержали дисквалифицированного вратаря Гилерме, вывесив баннер «Мы – «Локо»! Мы – вместе!». Голкипера поддержал и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Сидя на трибуне, Черчесов продемонстрировал майку Гилерме. Фото доступно ниже.
- Гилерме дисквалифицировали на 2 матча за провокацию фанатов «Спартака».
- Гилерме огласил стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ростовом».
- С 2016 года Гилерме играет за сборную России.
Источник: твиттер «Матч ТВ»