Ольссон – о «Краснодаре»: «Команда обрела целостную игру, на поле вышли все 11 человек»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон прокомментировал результат матча 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:2) и высказался об изменениях в игре команды после прихода Виктора Гончаренко.

– Игра была напряженной и захватывающей. Но мы не смогли добиться победы. Этот поединок – хороший шаг вперeд. В первом голе я бил по воротам, но хорошо, что Алексей Ионов довeл дело до гола. А то получился какой-то хороший пас и одновременно плохой удар по воротам. Мы сразу получили возможность завладеть инициативой. Вообще, чувства от игры довольно смешанные.

– Команду не узнать. Что успел сделать Виктор Ганчаренко за такой короткий срок?

– Сложно что-то кардинально поменять за две недели. Тем не менее, игра была целостной. Выходили на поле все 11 человек. Не было разрозненности. Не было тех, кто бы играл индивидуально, не учитывая партнeров.

Мы хорошо отрабатывали в обороне. На протяжении 60 минут матча мы не допускали соперника в зоны, откуда можно было опасно бить. Мы могли забить больше. Всe это вселяло уверенность.

Теперь нас ждeт матч с «Рубином» в Казани. Это хорошая возможность вернуться на путь победителей. Возможность показать себя. Мы уже зарядились игрой в «Зенитом», хоть и не выиграли еe. Но у нас появилось больше шансов на победу в следующей встрече.