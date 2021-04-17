Карпин – об удалении Гиговича в игре с «Локомотивом»: «Сначала был фол соперника»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил судейские решения в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:4). Во втором тайме был удален игрок ростовчан Армин Гигович.

– Смотрели эпизоды с пенальти и удалениями?

– Пенальти не видел. Что касается удаления, то, на мой взгляд, сначала бы фол игрока соперников.

«Локомотив» победил 9-й раз подряд.

«Ростов» идет в РПЛ 9-м.

«Ростов» в 2021 году выиграл только в одном официальном матче.

Карпин – об ошибке Песьякова: «Дай еще 50 раз этот мяч ему – Песьяков не ошибется. Такие «подарки» делать нельзя»