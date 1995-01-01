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    Карпин – об удалении Гиговича в игре с «Локомотивом»: «Сначала был фол соперника»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил судейские решения в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:4). Во втором тайме был удален игрок ростовчан Армин Гигович.

    – Смотрели эпизоды с пенальти и удалениями?

    – Пенальти не видел. Что касается удаления, то, на мой взгляд, сначала бы фол игрока соперников.

    • «Локомотив» победил 9-й раз подряд.
    • «Ростов» идет в РПЛ 9-м.
    • «Ростов» в 2021 году выиграл только в одном официальном матче.

    Карпин – об ошибке Песьякова: «Дай еще 50 раз этот мяч ему – Песьяков не ошибется. Такие «подарки» делать нельзя»

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +739

      Andrew01 1 час назад

      Походу новый кабинетный лидер нарисовывается....

      0
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      Рейтинг: +6704

      житель СПб 1 час назад

      Ну что - все верно сказал. Так и было.

      2
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      Рейтинг: -61

      Свин-токсик 2 часа назад

      У Каломотов уникальные судейские стандарты.)))

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