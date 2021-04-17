Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин – об удалении Гиговича в игре с «Локомотивом»: «Сначала был фол соперника»

Карпин – об удалении Гиговича в игре с «Локомотивом»: «Сначала был фол соперника»

17 апреля 2021, 21:18
10

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил судейские решения в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:4). Во втором тайме был удален игрок ростовчан Армин Гигович.

– Смотрели эпизоды с пенальти и удалениями?

– Пенальти не видел. Что касается удаления, то, на мой взгляд, сначала бы фол игрока соперников.

  • «Локомотив» победил 9-й раз подряд.
  • «Ростов» идет в РПЛ 9-м.
  • «Ростов» в 2021 году выиграл только в одном официальном матче.

Карпин – об ошибке Песьякова: «Дай еще 50 раз этот мяч ему – Песьяков не ошибется. Такие «подарки» делать нельзя»

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Карпин Валерий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Свин-токсик
1618684478
У Каломотов уникальные судейские стандарты.)))
Ответить
житель СПб
1618686359
Ну что - все верно сказал. Так и было.
Ответить
Andrew01
1618686444
Походу новый кабинетный лидер нарисовывается....
Ответить
slavа0508
1618693296
чо то у Локо как грязно с судейством стало не первый матч,,,,,
Ответить
Владислав Vlad
1618694715
После "войны" Спартака с судьями, в отместку судебный корпус будет тащить любого на ЛЧ место, лишь бы не Спартак. А терпилы радуются.)
Ответить
GoLenaStop
1618696147
да... что на этом поле, что в игре в Краснодаре - результаты матчей сделали судьи. Передасты продажные! Когда начнем играть в честный футбол?!
Ответить
Mr Green
1618741698
всё таки Валера мясной, такой же плакса, хотя может от него всё и пошло.
Ответить
Главные новости
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Все новости
Все новости
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
3
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
26
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
49
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
27
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
174
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+