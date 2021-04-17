Карпин – об ошибке Песьякова: «Дай еще 50 раз этот мяч ему – Песьяков не ошибется. Такие «подарки» делать нельзя»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итог матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:4). Ростовчане потерпели третье поражение подряд.

– Игра команды производит хорошее впечатление. Чего не хватает чтобы перевести количество в качество?

– Согласен. Качества как раз и не хватает для этого. Ошибку в первом голе предугадать было невозможно. Дай ещe 50 раз этот мяч Сергею Песьякову – он не ошибeтся. Нужно свети к минимуму эти ошибки.

До удаления, проигрывая 1:2, закрыться в оборону смысла не было. Многое получалось тогда, в том числе прессинг. У «Локомотива» хорошие футболисты, которые мяч просто так не отдадут, приходилось идти вперeд.

Резюмируя, до удаления, не считая первые пять минут, команда сыграла нормально. Потом пошeл другой футбол. Такие «подарки» «Локомотиву» делать нельзя.