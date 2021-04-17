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  • Карпин – об ошибке Песьякова: «Дай еще 50 раз этот мяч ему – Песьяков не ошибется. Такие «подарки» делать нельзя»

Карпин – об ошибке Песьякова: «Дай еще 50 раз этот мяч ему – Песьяков не ошибется. Такие «подарки» делать нельзя»

17 апреля 2021, 19:49
10

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итог матча 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:4). Ростовчане потерпели третье поражение подряд.

– Игра команды производит хорошее впечатление. Чего не хватает чтобы перевести количество в качество?

– Согласен. Качества как раз и не хватает для этого. Ошибку в первом голе предугадать было невозможно. Дай ещe 50 раз этот мяч Сергею Песьякову – он не ошибeтся. Нужно свети к минимуму эти ошибки.

До удаления, проигрывая 1:2, закрыться в оборону смысла не было. Многое получалось тогда, в том числе прессинг. У «Локомотива» хорошие футболисты, которые мяч просто так не отдадут, приходилось идти вперeд.

Резюмируя, до удаления, не считая первые пять минут, команда сыграла нормально. Потом пошeл другой футбол. Такие «подарки» «Локомотиву» делать нельзя.

  • «Локомотив» победил 9-й раз подряд.
  • «Ростов» заканчивал матч в меньшинстве.
  • «Ростов» идет в РПЛ 9-м.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Песьяков Сергей Карпин Валерий
Комментарии (10)
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RUBINTATAR
1618678508
Нормально сыграли)))
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житель СПб
1618679521
Оставил за скобками автора 2 и 3 подарка...
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mdu86
1618682281
Говорят Спартак будет подавать протест на ошибку Песьякова )))
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paracetamol
1618683134
Да уж, распустил игроков Валера!
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Дедуктор
1618683475
Дурак ли Песьяков = большой вопрос. Может, у него планы такие. Дурковать вот так. А вот, Валера = в натуре, дурак. Потому как от такого вратаря давно надо было избавиться.
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Мортус
1618684140
Вообще-то вилкову канешно респект. Удаление и пенальти. Что делает в профессии до сих пор этот у шлёпок?
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nominum
1618687637
А мне Песьяков понравился в матче. Ну конечно же за исключением ошибки на второй минуте. Ошибаются все: и Яшины, и Буффоны, и Нойеры. Но не у всех хватит уверенности плюнуть на ошибку и играть дальше. А Песя после удаления Гиговича нормально справлялся за себя и за ещё одного игрока защиты. Молодец!
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