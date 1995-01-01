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    РПЛ. «Ротор» не выиграл шестой матч подряд, крупно уступив дома «Динамо»

    «Динамо» обыграло в гостях «Ротор». Москвичи по-прежнему идут вне зоны еврокубков. Все голы забиты во втором тайме.

    «Динамо» победило волгоградцев на выезде впервые с 2003 года.

    Защитник Иван Ордец забил во втором матче подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Ротор (Волгоград) – Динамо (Москва) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фомин, 57; 0:2 – Ордец, 76; 0:3 – Н'Жи, 90+1.

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник (Песегов, 82), Макаров (Серченков, 75), Жигулeв, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Фламарион (Арабидзе, 72).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 64), Евгеньев (Моро, 64), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулeв, Захарян (Каборе, 84), Игбун (Н'Жи, 80), Тюкавин (Комличенко, 84).

    Предупреждения: Степанов, 24; Муллин, 41; Кверквелия, 55 – Евгеньев, 42; Захарян, 53; Паршивлюк, 58; Н'Жи, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2061

      ySS 1 час назад

      Динамовцев с победой!

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      Рейтинг: +1830

      evgevg13 1 час назад

      Динамики- с победой!!!

      0
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      Рейтинг: +9049

      alex1951 1 час назад

      Юбиляр,ответь : Ты подготовил Спартачок к игре с Уфой?
      Ты ведь знаешь ,отступать некуда за нами Москва..тьфу Динамо Москва!)))))

      0
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      Рейтинг: +84629

      zigbert 2 часа назад

      Динамо с крупной победой!

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      Рейтинг: +4776

      Каратель 2 часа назад

      Сухина в этот раз зашёл прямо домой к вилкову.вилок молодец,не изменяет себе(а вроде как говорили что его отстранили),а жемалединов девочка-косарь! Браво! Прекрасные победы!

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      Рейтинг: +9049

      alex1951 2 часа назад

      А как иначе? Спасибо за победу. Теперь только побеждать!

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