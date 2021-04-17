РПЛ. «Ротор» не выиграл шестой матч подряд, крупно уступив дома «Динамо»

«Динамо» обыграло в гостях «Ротор». Москвичи по-прежнему идут вне зоны еврокубков. Все голы забиты во втором тайме.

«Динамо» победило волгоградцев на выезде впервые с 2003 года.

Защитник Иван Ордец забил во втором матче подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Ротор (Волгоград) – Динамо (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фомин, 57; 0:2 – Ордец, 76; 0:3 – Н'Жи, 90+1.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник (Песегов, 82), Макаров (Серченков, 75), Жигулeв, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Фламарион (Арабидзе, 72).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 64), Евгеньев (Моро, 64), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулeв, Захарян (Каборе, 84), Игбун (Н'Жи, 80), Тюкавин (Комличенко, 84).

Предупреждения: Степанов, 24; Муллин, 41; Кверквелия, 55 – Евгеньев, 42; Захарян, 53; Паршивлюк, 58; Н'Жи, 82.

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