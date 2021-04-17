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  • РПЛ. «Ротор» не выиграл шестой матч подряд, крупно уступив дома «Динамо»

РПЛ. «Ротор» не выиграл шестой матч подряд, крупно уступив дома «Динамо»

17 апреля 2021, 18:21
6

«Динамо» обыграло в гостях «Ротор». Москвичи по-прежнему идут вне зоны еврокубков. Все голы забиты во втором тайме.

«Динамо» победило волгоградцев на выезде впервые с 2003 года.

Защитник Иван Ордец забил во втором матче подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Ротор (Волгоград) – Динамо (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фомин, 57; 0:2 – Ордец, 76; 0:3 – Н'Жи, 90+1.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник (Песегов, 82), Макаров (Серченков, 75), Жигулeв, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Фламарион (Арабидзе, 72).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 64), Евгеньев (Моро, 64), Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулeв, Захарян (Каборе, 84), Игбун (Н'Жи, 80), Тюкавин (Комличенко, 84).

Предупреждения: Степанов, 24; Муллин, 41; Кверквелия, 55 – Евгеньев, 42; Захарян, 53; Паршивлюк, 58; Н'Жи, 82.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ротор Динамо
Комментарии (6)
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alex1951
1618673020
А как иначе? Спасибо за победу. Теперь только побеждать!
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Каратель помойников
1618673561
Сухина в этот раз зашёл прямо домой к вилкову.вилок молодец,не изменяет себе(а вроде как говорили что его отстранили),а жемалединов девочка-косарь! Браво! Прекрасные победы!
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zigbert
1618675447
Динамо с крупной победой!
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alex1951
1618677491
Юбиляр,ответь : Ты подготовил Спартачок к игре с Уфой? Ты ведь знаешь ,отступать некуда за нами Москва..тьфу Динамо Москва!)))))
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evgevg13
1618678197
Динамики- с победой!!!
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ySS
1618678607
Динамовцев с победой!
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