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    Игрок «Оренбурга» Нойок: «Ракицкий продал мне машину с 7-тысячной скидкой»

    Полузащитник «Оренбурга» Александр Нойок рассказал, как покупал машину у семьи защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Продавец сделал скидку в несколько тысяч.

    «Помню, машину было нечем заправить – на бензин не хватало. А у меня тогда еще RangeRover был, который я после «Металлиста» купил у жены Ракицкого. Ярик еще скидку хорошую сделал – мы же с одного интерната. Я приехал забирать с одной суммой денег, а он в последний момент скинул семь тысяч долларов: «Ладно, малой, давай», – сказал Нойок.

    • Нойок играет в России с зимы.
    • 28-летний футболист больше всего матчей в карьере провел за минское «Динамо» (2016-2018 годы).
    • «Оренбург» идет в ФНЛ 3-м.

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    Источник: Sport24

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