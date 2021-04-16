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  • Игрок «Оренбурга» Нойок: «Ракицкий продал мне машину с 7-тысячной скидкой»

Игрок «Оренбурга» Нойок: «Ракицкий продал мне машину с 7-тысячной скидкой»

16 апреля 2021, 22:36
5

Полузащитник «Оренбурга» Александр Нойок рассказал, как покупал машину у семьи защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Продавец сделал скидку в несколько тысяч.

«Помню, машину было нечем заправить – на бензин не хватало. А у меня тогда еще RangeRover был, который я после «Металлиста» купил у жены Ракицкого. Ярик еще скидку хорошую сделал – мы же с одного интерната. Я приехал забирать с одной суммой денег, а он в последний момент скинул семь тысяч долларов: «Ладно, малой, давай», – сказал Нойок.

  • Нойок играет в России с зимы.
  • 28-летний футболист больше всего матчей в карьере провел за минское «Динамо» (2016-2018 годы).
  • «Оренбург» идет в ФНЛ 3-м.

Источник: Sport24
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Ракицкий Ярослав Нойок Александр
Комментарии (5)
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NewLife
1618606266
Это вот к чему на этом сайте ? Сначала подумал, что "малой" спалил бомжей, но потом увидил, что мелковато для взаимообмена любезностями.
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Oldtrafford83
1618637998
Не хватало на бенз на ровере,бедолага,надеюсь он не умер с голода)))
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Garrincha58
1618638131
оху...тельная новость давай налетай
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paracetamol
1618646419
Зажрался Ракицкий в Зените, 7 тыщ баксов за деньги не считает! А вот забивать перестал.
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raritet
1618646894
Мои сочувствия Нойоку. Бедняга. На бензин не было денег. Как же так. И что же все такие черствые стали пенсионеры. Никто не дал бедняге денег на бензин. Поди так и стоял этот RangeRover. Аж слеза навернулась, до чего же жалко беднягу.Единственное спасание , я слышал, кормят в команде. Хоть с голоду не умер и то уже хорошо.
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