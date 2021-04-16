Игрок «Оренбурга» Нойок: «Ракицкий продал мне машину с 7-тысячной скидкой»

Полузащитник «Оренбурга» Александр Нойок рассказал, как покупал машину у семьи защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Продавец сделал скидку в несколько тысяч.

«Помню, машину было нечем заправить – на бензин не хватало. А у меня тогда еще RangeRover был, который я после «Металлиста» купил у жены Ракицкого. Ярик еще скидку хорошую сделал – мы же с одного интерната. Я приехал забирать с одной суммой денег, а он в последний момент скинул семь тысяч долларов: «Ладно, малой, давай», – сказал Нойок.