Буффон может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

«Аталанта» рассматривает вариант с подписанием вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

По информации журналиста Николо Скиры, 43-летний голкипер может заменить в составе команды из Бергамо Пьерлуиджи Голлини.

«Аталанта» уже интересовалась Буффоном два года назад, но тогда сторонам не удалось договориться о сотрудничестве.