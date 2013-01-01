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    Буффон может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

    «Аталанта» рассматривает вариант с подписанием вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

    По информации журналиста Николо Скиры, 43-летний голкипер может заменить в составе команды из Бергамо Пьерлуиджи Голлини.

    «Аталанта» уже интересовалась Буффоном два года назад, но тогда сторонам не удалось договориться о сотрудничестве.

    • Ранее сообщалось, что итальянский ветеран хочет получать больше игровой практики.
    • В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» 11 матчей и пропустил шесть голов.
    • Его контракт с клубом истечет в июне.
    • За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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