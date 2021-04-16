Буффон может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

«Аталанта» рассматривает вариант с подписанием вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
По информации журналиста Николо Скиры, 43-летний голкипер может заменить в составе команды из Бергамо Пьерлуиджи Голлини.
«Аталанта» уже интересовалась Буффоном два года назад, но тогда сторонам не удалось договориться о сотрудничестве.
- Ранее сообщалось, что итальянский ветеран хочет получать больше игровой практики.
- В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» 11 матчей и пропустил шесть голов.
- Его контракт с клубом истечет в июне.
- За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Источник: Твиттер Николо Скиры