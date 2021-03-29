La Gazzetta dello Sport: Буффон летом покинет «Ювентус»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон близок к уходу из туринского клуба.

По информации La Gazzetta dello Sport, 43-летний футболист решил покинуть команду, в составе которой проводит 19-й сезон, из-за дефицита игровой практики.

Голкипер хочет еще год поиграть, но если не поступит достойных предложений, он готов завершить карьеру.

В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» десять матчей и пропустил пять голов.

Его контракт с клубом истечет в июне.

Буффон – о завершении карьеры: «Июнь 2023 года – крайний срок. Могу уйти и через четыре месяца»