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    La Gazzetta dello Sport: Буффон летом покинет «Ювентус»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон близок к уходу из туринского клуба.

    По информации La Gazzetta dello Sport, 43-летний футболист решил покинуть команду, в составе которой проводит 19-й сезон, из-за дефицита игровой практики.

    Голкипер хочет еще год поиграть, но если не поступит достойных предложений, он готов завершить карьеру.

    • В текущем сезоне Буффон провел за «Ювентус» десять матчей и пропустил пять голов.
    • Его контракт с клубом истечет в июне.

    Буффон – о завершении карьеры: «Июнь 2023 года – крайний срок. Могу уйти и через четыре месяца»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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