Буффон – о завершении карьеры: «Июнь 2023 года – крайний срок. Могу уйти и через четыре месяца»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда планирует завершить карьеру.
«В моей голове есть определенная планка, когда нужно остановиться – это июнь 2023 года. Это крайний срок, действительно крайний срок. Однако, я могу завершить карьеру и через четыре месяца», – цитирует Буффона The Guardian.
- 43-летний Буффон играет с 1995 года.
- В феврале вратарь провел 1100-й матч в карьере.
- Буффон – первый вратарь в истории, сыгравший на ноль в ЛЧ в четырех разных десятилетиях.
Источник: The Guardian