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    Буффон – о завершении карьеры: «Июнь 2023 года – крайний срок. Могу уйти и через четыре месяца»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда планирует завершить карьеру.

    «В моей голове есть определенная планка, когда нужно остановиться – это июнь 2023 года. Это крайний срок, действительно крайний срок. Однако, я могу завершить карьеру и через четыре месяца», – цитирует Буффона The Guardian.

    • 43-летний Буффон играет с 1995 года.
    • В феврале вратарь провел 1100-й матч в карьере.
    • Буффон – первый вратарь в истории, сыгравший на ноль в ЛЧ в четырех разных десятилетиях.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      FRZZ 3 часа назад

      Через 4 месяца - самое то, нужно уходить достойно, против природы не попрешь.

      0
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      Рейтинг: +63

      Venom888 4 часа назад

      Крутой мужик и кипер!

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