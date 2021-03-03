Буффон – о завершении карьеры: «Июнь 2023 года – крайний срок. Могу уйти и через четыре месяца»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда планирует завершить карьеру.

«В моей голове есть определенная планка, когда нужно остановиться – это июнь 2023 года. Это крайний срок, действительно крайний срок. Однако, я могу завершить карьеру и через четыре месяца», – цитирует Буффона The Guardian.