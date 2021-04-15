УЕФА дисквалифицировал защитника «Атлетико» Савича на четыре матча

Центральный защитник «Атлетико» Стефан Савич не поможет своей команде в ближайших еврокубковых играх.
30-летний футболист получил дисквалификацию на четыре матча от УЕФА.
Черногорца наказали по итогам ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси». Тогда его удалили за грубость в отношении Антонио Рюдигера.
- Савич ударил соперника локтем в область солнечного сплетения.
- Получив красную карточку, он использовал оскорбительные выражения в адрес арбитра Даниэле Орсато.
Источник: Mundo Deportivo