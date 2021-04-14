Луческу: «У «Динамо» К есть фанаты, которые борются против меня. Это даже к лучшему»

Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу убежден, что не все фанаты к нему положительно настроены. Он не считает это негативным фактором.

«Мы первые в таблице, но впереди дерби с «Шахтeром», это важный матч. Речь о дерби, и нам нужна только победа. В «Динамо» остались болельщики, которые ведут борьбу против меня. Это даже к лучшему. Они привлекают внимание футбольной общественности. Есть группа болельщиков, которым не близка команда несмотря на то что мы идeм первыми в турнирной таблице.

Как я пережил переход от «Шахтeра» к «Динамо»? Я – профессионал, и хотел вернуться к работе. Со мной связалось киевское «Динамо», и я дал согласие. Болельщики «Шахтeра» не обрадовались этому решению, эмоции и чувства остались. Это часть футбола.

Останусь ли в «Динамо», если мы выиграем чемпионат? Думаю только про матч в субботу. Остальное будет понятно позже», – цитирует румына «Чемпионат» со ссылкой на Tuttomercaroweb.