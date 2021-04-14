Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Луческу: «У «Динамо» К есть фанаты, которые борются против меня. Это даже к лучшему»

    Главный тренер украинского «Динамо» Мирча Луческу убежден, что не все фанаты к нему положительно настроены. Он не считает это негативным фактором.

    «Мы первые в таблице, но впереди дерби с «Шахтeром», это важный матч. Речь о дерби, и нам нужна только победа. В «Динамо» остались болельщики, которые ведут борьбу против меня. Это даже к лучшему. Они привлекают внимание футбольной общественности. Есть группа болельщиков, которым не близка команда несмотря на то что мы идeм первыми в турнирной таблице.

    Как я пережил переход от «Шахтeра» к «Динамо»? Я – профессионал, и хотел вернуться к работе. Со мной связалось киевское «Динамо», и я дал согласие. Болельщики «Шахтeра» не обрадовались этому решению, эмоции и чувства остались. Это часть футбола.

    Останусь ли в «Динамо», если мы выиграем чемпионат? Думаю только про матч в субботу. Остальное будет понятно позже», – цитирует румына «Чемпионат» со ссылкой на Tuttomercaroweb.

    • «Динамо» лидирует в УПЛ с 9-очковым отрывом.
    • Последний раз киевляне брали УПЛ в сезоне-2015/16.
    • Луческу работал в «Шахтере» с 2004 по 2016 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2021 22:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9608

      Hektor 84 1 час назад

      Говнеску как всегда ноет! Враги, враги везде враги. Во всем видит заговор. Как истинный кастрюлеголовый.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84512
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru