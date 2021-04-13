FARE – о кельтском кресте на трибуне «Зенита»: «Мы обеспокоены возвращением на трибуны неонацистских символов»

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала появление символов Кельтского креста на фанатской трибуне «Зенита».

«FARE обеспокоена возвращением на трибуны неонацистских символов в виде Кельтского креста, продемонстрированного болельщиками «Зенита» и надеемся, что КДК РФС отреагирует в соответствии с дисциплинарным кодексом», – цитирует FARE «Чемпионат».