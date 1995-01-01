FARE – о кельтском кресте на трибуне «Зенита»: «Мы обеспокоены возвращением на трибуны неонацистских символов»

А если я дома повешу картину, как обезьяна ест банан, меня могут тоже посчитать расистом? Что за бред? Кельтский крест - это один из вариантов христианства, который носили. Ну назвали даже, если Гильерме обезьяной ну и что с того, чего раздувать... Назови меня снежком, мне вообще пофиг )) Где расизм?
Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала появление символов Кельтского креста на фанатской трибуне «Зенита».
«FARE обеспокоена возвращением на трибуны неонацистских символов в виде Кельтского креста, продемонстрированного болельщиками «Зенита» и надеемся, что КДК РФС отреагирует в соответствии с дисциплинарным кодексом», – цитирует FARE «Чемпионат».
- Ранее FARE осудила действия фанатов «Спартака», оскорблявших вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.
- В организации отметили, что Гилерме «подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет».