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  • FARE – о кельтском кресте на трибуне «Зенита»: «Мы обеспокоены возвращением на трибуны неонацистских символов»

FARE – о кельтском кресте на трибуне «Зенита»: «Мы обеспокоены возвращением на трибуны неонацистских символов»

13 апреля 2021, 09:50
24

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала появление символов Кельтского креста на фанатской трибуне «Зенита».

«FARE обеспокоена возвращением на трибуны неонацистских символов в виде Кельтского креста, продемонстрированного болельщиками «Зенита» и надеемся, что КДК РФС отреагирует в соответствии с дисциплинарным кодексом», – цитирует FARE «Чемпионат».

  • Ранее FARE осудила действия фанатов «Спартака», оскорблявших вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.
  • В организации отметили, что Гилерме «подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (24)
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Sanches65
1618297162
Какое отношение кельтский крест имеет к нацизму? Знак тот же но суть выхолощена. А организацию FARE запретить в России как провокационную.
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Вомбат
1618298214
Лично я первый раз слышу, что кельтский символ может быть нацистским. Нацистские символы вроде бы все заимствованы у древних ариев, разве нет? Тем более, что нацисты кельтов, так же как и славян, чистокровными арийцами не считали. С другой стороны FARE в России запретить не получится. Это все равно что запретить в России УЕФА. Наоборот, это УЕФА может исключить Россию из футбольной Европы, и тогда вместо Барселон и Ливерпулей будем смотреть как на кубок Азии играют какие-нибудь Отжегпес и Отжегкот.
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neveldomha
1618301292
Это обращение должно идти не к футбольной общественности, а к правоохранительным органам. ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установ. Вызвать на ковер лидеров фанатского сектора и вздрючить по полной
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Дэс
1618301651
А если я дома повешу картину, как обезьяна ест банан, меня могут тоже посчитать расистом? Что за бред? Кельтский крест - это один из вариантов христианства, который носили. Ну назвали даже, если Гильерме обезьяной ну и что с того, чего раздувать... Назови меня снежком, мне вообще пофиг )) Где расизм?
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NewLife
1618302544
Заставь дурака (FARE) и Смертина богу молиться, он и лоб расшибет. Какое отношение имеет древний кельтский символ к нацизму ? Так можно что угодно за уши притянуть. Тогда уже запрещайте швейцарский герб - белый крест на красном фоне, ведь швейцарцы прямые потомки кельтов: гельветов и других кельтских племен, отсюда и переработанный кельтский крест.
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Hektor 84
1618302676
Ты смотри как бомжи задрыгались! У самих рыльце в пушку!
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sochi-2013
1618303919
Дебилизм возвращается на трибуны. Но никто из европиндосов не видит фашистских флагов на Украине!
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maygli
1618306293
Обезьяной могут назвать любого человека в зависимости от его поведения, а никак не по цвету кожи или происхождению. Недавний ролик Дзюбы в зоопарке это доказывает, но кому-то очень хочется (особенно FARE) во всём видеть расизм.
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paracetamol
1618307937
Причем тут кельтский крест? Свастика, кстати, символ счастья. Давайте всех буддистов и индуистов пересажаем! Первые - кришнаиты.
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_Marqella_
1618316749
Смешные какие....)) вопрос в другом, какой смысл пытались выразить болельщики вывесив на трибуне этот символ...вот мне интересно...))
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