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    FARE – о кельтском кресте на трибуне «Зенита»: «Мы обеспокоены возвращением на трибуны неонацистских символов»

    Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировала появление символов Кельтского креста на фанатской трибуне «Зенита».

    «FARE обеспокоена возвращением на трибуны неонацистских символов в виде Кельтского креста, продемонстрированного болельщиками «Зенита» и надеемся, что КДК РФС отреагирует в соответствии с дисциплинарным кодексом», – цитирует FARE «Чемпионат».

    • Ранее FARE осудила действия фанатов «Спартака», оскорблявших вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.
    • В организации отметили, что Гилерме «подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: -48

      Дэс 2 минуты назад

      А если я дома повешу картину, как обезьяна ест банан, меня могут тоже посчитать расистом? Что за бред? Кельтский крест - это один из вариантов христианства, который носили. Ну назвали даже, если Гильерме обезьяной ну и что с того, чего раздувать... Назови меня снежком, мне вообще пофиг )) Где расизм?

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      Рейтинг: +2650

      neveldomha 8 минут назад

      Это обращение должно идти не к футбольной общественности, а к правоохранительным органам. ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установ. Вызвать на ковер лидеров фанатского сектора и вздрючить по полной

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      Рейтинг: +23587

      пьяныйхоровод 23 минуты назад

      Ха , это чё за вброс ? Модеры оперативно реагируют на срач из-за ситуёвины вокруг матча Локо-Спартак .

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      Рейтинг: +2862

      Semenycch 46 минут назад

      Вообще то Кельтский крест напрямую связан со святым Патриком и обращением древних Кельтов в Христианство. Но современные неонацисты и расисты используют этот древний символ в качестве знака превосходства белой расы.

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      Рейтинг: +8106

      Вомбат 1 час назад

      Лично я первый раз слышу, что кельтский символ может быть нацистским. Нацистские символы вроде бы все заимствованы у древних ариев, разве нет? Тем более, что нацисты кельтов, так же как и славян, чистокровными арийцами не считали. С другой стороны FARE в России запретить не получится. Это все равно что запретить в России УЕФА. Наоборот, это УЕФА может исключить Россию из футбольной Европы, и тогда вместо Барселон и Ливерпулей будем смотреть как на кубок Азии играют какие-нибудь Отжегпес и Отжегкот.

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      Рейтинг: +11685

      Cules2013 1 час назад

      Испоганили такой красивый символ

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      Рейтинг: +391

      Sanches65 1 час назад

      Какое отношение кельтский крест имеет к нацизму? Знак тот же но суть выхолощена. А организацию FARE запретить в России как провокационную.

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