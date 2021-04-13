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  • FARE: «Гилерме сравнивают с обезьяной. «Спартак» пять лет получал слишком мягкие санкции»

FARE: «Гилерме сравнивают с обезьяной. «Спартак» пять лет получал слишком мягкие санкции»

13 апреля 2021, 07:55
23

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировал оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Гилерме подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет. Это не просто оскорбления, а сравнение его с обезьяной и унижение его заслуг в сборной России из-за его происхождения.

Выходит, что «Спартак» всe это время получал слишком мягкие санкции, чтобы иметь какое-либо влияние или иметь сдерживающий эффект на болельщиков «Спартака». Эта ситуация должна стать тревожным звонком для КДК РФС, чьи решения не имели должного воздействия на «Спартак», и мы надеемся, что КДК наконец примут серьезные меры, чтобы остановить расизм в отношении голкипера сборной.

Мысль о том, что человек может каким-то образом «спровоцировать» расистские оскорбления на основании его цвета кожи, постыдна и заставляет усомниться в серьезности намерений «Спартака» по борьбе с дискриминацией в футболе.

Мы рассматриваем это как попытку оправдания не одного, а целой серии постыдных инцидентов со стороны фанатов «Спартака» в адрес Гилерме за последние пять лет.

Мы выражаем солидарность и поддержку Гилерме и всем жертвам дискриминации в футболе, и уверены, что жертвы расизма не должны быть наказаны за то, что подвергаются подобным унижениям», – цитирует FARE «Спорт-Экспресс».

  • КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
  • Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.
  • «Локомотив» победил «Спартак» – 2:0.

Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

Фанат «Спартака» – о Гилерме: «Крутил бутылкой в районе паха, а потом кинул ее в нашу сторону. Какой реакции он ждал?»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Гилерме
Комментарии (23)
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neveldomha
1618290513
Технарь Спартаку и -3 очка
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Benifacto
1618290988
а как он еще хотел выйти в дамки?слава богу у нас с вратарями все впоряде....потому и наполучал бананов....блм у нас непрокатит....онли банано!
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Dmitriy 71
1618291078
Что надо встать на колено?
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Sanches65
1618295201
А что Гилерме уже гуталином покрасили?
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sochi-2013
1618295460
Хочется надеяться, что это не болельщики Спартака, а провокаторы, пытающиеся подорвать имидж клуба. Как внутри страны, так и за рубежом. Если это удастся, то не видать команде еврокубков!
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rustrey
1618296080
Интересно кто же тогда для них: Айртон, Мозес, Понсе, Промес, Роша...!?
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Вомбат
1618298637
Фанаты -- сами приматы.
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maygli
1618299505
Так вот кто у нас самый обидчивый оказывается.
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isakkobelini
1618304415
В ФНЛ, а лучше в ПФЛ и лишить лет на десять участия в Еврокубках и играть на нейтральном стадионе, и бренд и стадион забрать...
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maygli
1618305288
Только FARE говорит, что Гилерме сравнивают с обезьяной. Зачем FARE это надо? Попиарится? Вот FARE и есть та самая организация, которая занимается разжиганием т.к. сама на этом зарабатывает.
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