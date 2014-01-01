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    FARE: «Гилерме сравнивают с обезьяной. «Спартак» пять лет получал слишком мягкие санкции»

    Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировал оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

    «Гилерме подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет. Это не просто оскорбления, а сравнение его с обезьяной и унижение его заслуг в сборной России из-за его происхождения.

    Выходит, что «Спартак» всe это время получал слишком мягкие санкции, чтобы иметь какое-либо влияние или иметь сдерживающий эффект на болельщиков «Спартака». Эта ситуация должна стать тревожным звонком для КДК РФС, чьи решения не имели должного воздействия на «Спартак», и мы надеемся, что КДК наконец примут серьезные меры, чтобы остановить расизм в отношении голкипера сборной.

    Мысль о том, что человек может каким-то образом «спровоцировать» расистские оскорбления на основании его цвета кожи, постыдна и заставляет усомниться в серьезности намерений «Спартака» по борьбе с дискриминацией в футболе.

    Мы рассматриваем это как попытку оправдания не одного, а целой серии постыдных инцидентов со стороны фанатов «Спартака» в адрес Гилерме за последние пять лет.

    Мы выражаем солидарность и поддержку Гилерме и всем жертвам дискриминации в футболе, и уверены, что жертвы расизма не должны быть наказаны за то, что подвергаются подобным унижениям», – цитирует FARE «Спорт-Экспресс».

    • КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1037

      Benifacto 1 минуту назад

      а как он еще хотел выйти в дамки?слава богу у нас с вратарями все впоряде....потому и наполучал бананов....блм у нас непрокатит....онли банано!

      0
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      Рейтинг: +2642

      neveldomha 9 минут назад

      Технарь Спартаку и -3 очка

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