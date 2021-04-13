FARE: «Гилерме сравнивают с обезьяной. «Спартак» пять лет получал слишком мягкие санкции»

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировал оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Гилерме подвергается оскорблениям на расовой почве почти в каждом матче против московского «Спартака» последние пять лет. Это не просто оскорбления, а сравнение его с обезьяной и унижение его заслуг в сборной России из-за его происхождения.

Выходит, что «Спартак» всe это время получал слишком мягкие санкции, чтобы иметь какое-либо влияние или иметь сдерживающий эффект на болельщиков «Спартака». Эта ситуация должна стать тревожным звонком для КДК РФС, чьи решения не имели должного воздействия на «Спартак», и мы надеемся, что КДК наконец примут серьезные меры, чтобы остановить расизм в отношении голкипера сборной.

Мысль о том, что человек может каким-то образом «спровоцировать» расистские оскорбления на основании его цвета кожи, постыдна и заставляет усомниться в серьезности намерений «Спартака» по борьбе с дискриминацией в футболе.

Мы рассматриваем это как попытку оправдания не одного, а целой серии постыдных инцидентов со стороны фанатов «Спартака» в адрес Гилерме за последние пять лет.

Мы выражаем солидарность и поддержку Гилерме и всем жертвам дискриминации в футболе, и уверены, что жертвы расизма не должны быть наказаны за то, что подвергаются подобным унижениям», – цитирует FARE «Спорт-Экспресс».

КДК рассмотрит оскорбительные скандирования в адрес Гилерме во вторник.

Вратарь «Локомотива» приглашен на заседание.

«Локомотив» победил «Спартак» – 2:0.

Фанаты «Спартака» опубликовали видео с Гилерме, провоцирующим болельщиков

Фанат «Спартака» – о Гилерме: «Крутил бутылкой в районе паха, а потом кинул ее в нашу сторону. Какой реакции он ждал?»