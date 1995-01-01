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    «Реал», «Интер» и «ПСЖ» интересуются Лингардом. Футболист хочет играть в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», может продолжить карьеру в другом клубе.

    По информации ESPN, к 28-летнему англичанину проявляют интерес «Реал», «Интер», «ПСЖ» и клубы из топ-6 АПЛ.

    Лингард еще не определился со своим будущим. Сообщается, что следующем сезоне он хочет играть в Лиге чемпионов.

    • Лингард забил 8 голов в 9 матчах за «Вест Хэм».
    • Он повторил личный рекорд по забитым мячам за сезон в чемпионате.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10628

      DeStar 2 часа назад

      хз,я за ним перестал следить после Мю, но в мю он был балластом бесполезным. реалу то он нафига? там столько этих вингеров, от азара вини ,до васкеса, асенсио, родриго. А это еще бэйл висит грузом в аренде.

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      Рейтинг: +2590

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Летят утки))

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