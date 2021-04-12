«Реал», «Интер» и «ПСЖ» интересуются Лингардом. Футболист хочет играть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», может продолжить карьеру в другом клубе.
По информации ESPN, к 28-летнему англичанину проявляют интерес «Реал», «Интер», «ПСЖ» и клубы из топ-6 АПЛ.
Лингард еще не определился со своим будущим. Сообщается, что следующем сезоне он хочет играть в Лиге чемпионов.
- Лингард забил 8 голов в 9 матчах за «Вест Хэм».
- Он повторил личный рекорд по забитым мячам за сезон в чемпионате.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: ESPN