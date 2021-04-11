РПЛ в преддверии игры «Сочи» – «Зенит» показала лучшие голы Нобоа в турнире

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку голов полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Впервые он сыграл в лиге в 2007 году.

«Он пришел в РПЛ 14 лет назад, забил 54 мяча и трижды стал чемпионом.

Сегодня Кристиан Нобоа сыграет против одной из своих бывших команд.

Добавит еще один красивый гол в свою коллекцию?» – написала РПЛ.

Матч «Сочи» – «Зенит» начнется в 16:30 по Москве.

Нобоа брал чемпионства с «Рубином» и «Зенитом».

«Сочи» идет в РПЛ 7-м.