РПЛ в преддверии игры «Сочи» – «Зенит» показала лучшие голы Нобоа в турнире

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку голов полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Впервые он сыграл в лиге в 2007 году.
«Он пришел в РПЛ 14 лет назад, забил 54 мяча и трижды стал чемпионом.
Сегодня Кристиан Нобоа сыграет против одной из своих бывших команд.
Добавит еще один красивый гол в свою коллекцию?» – написала РПЛ.
- Матч «Сочи» – «Зенит» начнется в 16:30 по Москве.
- Нобоа брал чемпионства с «Рубином» и «Зенитом».
- «Сочи» идет в РПЛ 7-м.
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Источник: твиттер РПЛ