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    РПЛ в преддверии игры «Сочи» – «Зенит» показала лучшие голы Нобоа в турнире

    Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку голов полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Впервые он сыграл в лиге в 2007 году.

    «Он пришел в РПЛ 14 лет назад, забил 54 мяча и трижды стал чемпионом.

    Сегодня Кристиан Нобоа сыграет против одной из своих бывших команд.

    Добавит еще один красивый гол в свою коллекцию?» – написала РПЛ.

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11715

      Skull_Boy 58 минут назад

      Очередной договорняк и буки ставять на 1-3 с пенальти

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