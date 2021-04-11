РПЛ в преддверии игры «Сочи» – «Зенит» показала лучшие голы Нобоа в турнире

Очередной договорняк и буки ставять на 1-3 с пенальти
Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку голов полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Впервые он сыграл в лиге в 2007 году.
«Он пришел в РПЛ 14 лет назад, забил 54 мяча и трижды стал чемпионом.
Сегодня Кристиан Нобоа сыграет против одной из своих бывших команд.
Добавит еще один красивый гол в свою коллекцию?» – написала РПЛ.
- Матч «Сочи» – «Зенит» начнется в 16:30 по Москве.
- Нобоа брал чемпионства с «Рубином» и «Зенитом».
- «Сочи» идет в РПЛ 7-м.
Он пришел в РПЛ 14 лет назад, забил 54 мяча и трижды стал чемпиономСегодня Кристиан Нобоа сыграет против одной из своих бывших командДобавит еще один красивый гол в свою коллекцию?#ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик #Сочи #Нобоа #СочиЗенит pic.twitter.com/8bo6YmdCRI— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 11, 2021