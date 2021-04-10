АПЛ. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас»

«Челси» крупно обыграл на выезде «Кристал Пэлас». Дубль оформил американец Кристиан Пулишич.

Кай Хаверц забил в АПЛ впервые с октября.

Курт Зума забил пятый гол в сезоне АПЛ. Это лучший показатель среди защитников.

Мэйсон Маунт в текущем сезоне АПЛ сделал четыре ассиста. Все закончились голами со стандартных положений и головой. Три из них забил Курт Зума.

Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

Кристал Пэлас – Челси – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Хаверц, 8; 0:2 – Пулишич, 10; 0:3 – Зума, 40; 1:3 – Бентеке, 63; 1:4 – Пулишич, 78.

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