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    АПЛ. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас»

    «Челси» крупно обыграл на выезде «Кристал Пэлас». Дубль оформил американец Кристиан Пулишич.

    Кай Хаверц забил в АПЛ впервые с октября.

    Курт Зума забил пятый гол в сезоне АПЛ. Это лучший показатель среди защитников.

    Мэйсон Маунт в текущем сезоне АПЛ сделал четыре ассиста. Все закончились голами со стандартных положений и головой. Три из них забил Курт Зума.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

    Кристал Пэлас – Челси – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Хаверц, 8; 0:2 – Пулишич, 10; 0:3 – Зума, 40; 1:3 – Бентеке, 63; 1:4 – Пулишич, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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