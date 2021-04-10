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  • Уоткинс – первый после Аршавина игрок АПЛ, забивший «Ливерпулю» четыре гола за сезон

Уоткинс – первый после Аршавина игрок АПЛ, забивший «Ливерпулю» четыре гола за сезон

10 апреля 2021, 18:06
5

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил в текущем сезоне АПЛ четыре гола в ворота «Ливерпуля». Ливерпульцы не пропускали столько от одного футболиста в течение одного сезона с сезона-2008/09.

12 лет назад четыре гола «Ливерпулю» забил полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин. Он это сделал в течение одного матча на «Энфилд Роуд».

  • Уоткинс пополнил «Астон Виллу» в прошлом году.
  • Аршавин принадлежал «Арсеналу» с 2009 по 2013 год.
  • Сейчас Аршавин занимает должность в «Зените» – директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Ливерпуль Астон Вилла Арсенал Зенит Аршавин Андрей Уоткинс Олли
Комментарии (5)
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acor94
1618076746
а когда он забил 4 то?
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paracetamol
1618084596
Одно дело забить в сезоне, другое - в одном матче. Это понимать надо!
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Benifacto
1618101711
wtf?
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