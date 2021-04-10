Уоткинс – первый после Аршавина игрок АПЛ, забивший «Ливерпулю» четыре гола за сезон

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил в текущем сезоне АПЛ четыре гола в ворота «Ливерпуля». Ливерпульцы не пропускали столько от одного футболиста в течение одного сезона с сезона-2008/09.

12 лет назад четыре гола «Ливерпулю» забил полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин. Он это сделал в течение одного матча на «Энфилд Роуд».