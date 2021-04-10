Уоткинс – первый после Аршавина игрок АПЛ, забивший «Ливерпулю» четыре гола за сезон

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил в текущем сезоне АПЛ четыре гола в ворота «Ливерпуля». Ливерпульцы не пропускали столько от одного футболиста в течение одного сезона с сезона-2008/09.
12 лет назад четыре гола «Ливерпулю» забил полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин. Он это сделал в течение одного матча на «Энфилд Роуд».
- Уоткинс пополнил «Астон Виллу» в прошлом году.
- Аршавин принадлежал «Арсеналу» с 2009 по 2013 год.
- Сейчас Аршавин занимает должность в «Зените» – директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.
Источник: Бомбардир.ру