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    Уоткинс – первый после Аршавина игрок АПЛ, забивший «Ливерпулю» четыре гола за сезон

    Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс забил в текущем сезоне АПЛ четыре гола в ворота «Ливерпуля». Ливерпульцы не пропускали столько от одного футболиста в течение одного сезона с сезона-2008/09.

    12 лет назад четыре гола «Ливерпулю» забил полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин. Он это сделал в течение одного матча на «Энфилд Роуд».

    • Уоткинс пополнил «Астон Виллу» в прошлом году.
    • Аршавин принадлежал «Арсеналу» с 2009 по 2013 год.
    • Сейчас Аршавин занимает должность в «Зените» – директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

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    Источник: Бомбардир.ру

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