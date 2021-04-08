«Не ку-ку, а ка-ка ***! А это не пенальти?» «Сочи» – о судействе Казарцева в матче с «Локомотивом»

Пресс-служба «Сочи» прокомментировала эпизод с неназначенным пенальти на защитнике Сергее Терехове в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».
«Не ку-ку, а ка-ка *** [блин]! «Уфа», а это не пенальти?» – написал «Сочи» в твиттере.
Ранее «Уфа» выразила недовольство решением арбитра Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в матче 1/4 финала Кубка России.
Пресс-служба клуба подписала видео момента словами: «Ку-ку, *** [блин]! Если это не пенальти, то что это?»
- «Сочи» уступил «Локомотиву» – 1:3.
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Газизов – о «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка: «Станем наказывать сотрудников, как судей. Будем переводить из твиттера в тикток»
Источник: твиттер «Сочи»