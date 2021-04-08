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    «Не ку-ку, а ка-ка ***! А это не пенальти?» «Сочи» – о судействе Казарцева в матче с «Локомотивом»

    Пресс-служба «Сочи» прокомментировала эпизод с неназначенным пенальти на защитнике Сергее Терехове в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

    «Не ку-ку, а ка-ка *** [блин]! «Уфа», а это не пенальти?» – написал «Сочи» в твиттере.

    Ранее «Уфа» выразила недовольство решением арбитра Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в матче 1/4 финала Кубка России.

    Пресс-служба клуба подписала видео момента словами: «Ку-ку, *** [блин]! Если это не пенальти, то что это?»

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    Источник: твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии18
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      Рейтинг: +4349

      hevbn 28 4 минуты назад

      А где здесь вообще можно увидеть пенальти ? Во первых Живоглядов упал и мяч попал ему в руку, которая у него была опорной в этой ситуации , а по нынешним трактовкам это точно не пенальти .Например вчера в матче Бавария - ПСЖ несколько раз было куда более явное попадание мяча в руку , но так как рука была опорной пенальти не было , а во вторых каким образом Терехову попадание мяча в руку так уж сильно помешало продолжить атаку.

      0
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      Рейтинг: +275

      Strig 24 минуты назад

      казарцев... он со Спартаком судил за сочи, за что они и поплатились с локо удалением... но! казарцев формально прав... но по лигике игры ... он её сломал... и таким..."""""@@@@"""" доверяют в нашей стране, впрочем , везде во главе уже не не очень хорошие люди... губит людей не пиво... а золотой телец!

      0
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      Рейтинг: +3511

      rash1959 24 минуты назад

      А с какого ка-ка-хуя тут пенальти?

      4
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      Рейтинг: +360

      Dguffin > rash1959 17 минут назад

      такого что лежачий человек руками коснулся мяча когда он уже был в штрафной?

      0
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      Рейтинг: +2706

      absent32 27 минут назад

      сказочники... Терехов даже не попытался упасть, а просто пошел топтать Живоглядова... который в свою очередь не нарушал ни каких правил!!! проигравшая сторона всегда ищет виновников со стороны!!!

      2
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      Рейтинг: +360

      Dguffin > absent32 17 минут назад

      Глазки разуй. Живоглядов коснулся руками мяча в штрафной

      0
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      Рейтинг: +28289

      zra78 > Dguffin 9 минут назад

      Руки служили опорой!!! Нет пенальти...

      1
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      Рейтинг: +2706

      absent32 > Dguffin 27 секунд назад

      если тебя будут так топтать, не только ручки но и глазки коснутся, и не только мяча.

      0
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      Рейтинг: +8007

      alp 37 минут назад

      нормально под ъ е б али уфимцев ))

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      Рейтинг: +2937

      sobaka120982 37 минут назад

      Ну тут бред. Не было пенальти

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      Рейтинг: +938

      zarsm 51 минуту назад

      Клоунский сочи, надоели уже)

      4
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      Рейтинг: +2937

      sobaka120982 > zarsm 36 минут назад

      Чем надоели?

      0
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      Рейтинг: +28289

      zra78 1 час назад

      Всё больше соглашаюсь с большинством,мерзкий тренер, мерзкий клуб,ну и пресс-служба тоже....

      7
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      Рейтинг: +20421

      silver29 > zra78 1 час назад

      выкидыш газпромовский не может хорошо пахнуть, те же зеньки поганые ((((

      4
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      Рейтинг: +19726

      bset > zra78 52 минуты назад

      Я постоянно об этом говорю, а меня только минусами за это награждали. Наконец-то прозревает народ, что из себя представляет Сочи.

      2
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      Рейтинг: +1537

      VGreen 1 час назад

      Не пенальти, тем более даже не в штрафной

      6
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      Рейтинг: +527

      dimar > VGreen 1 час назад

      так, руками то он коснулся уже в штрафной, просто видео кривое.

      0
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      Рейтинг: +21630

      Боцман59rus 1 час назад

      Газовый муляж, вы со Спартаком пенальти пересмотрите, а потом хоть ку-кукайте, хоть ка-кайте

      6
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