«Не ку-ку, а ка-ка ***! А это не пенальти?» «Сочи» – о судействе Казарцева в матче с «Локомотивом»

А где здесь вообще можно увидеть пенальти ? Во первых Живоглядов упал и мяч попал ему в руку, которая у него была опорной в этой ситуации , а по нынешним трактовкам это точно не пенальти .Например вчера в матче Бавария - ПСЖ несколько раз было куда более явное попадание мяча в руку , но так как рука была опорной пенальти не было , а во вторых каким образом Терехову попадание мяча в руку так уж сильно помешало продолжить атаку.
Пресс-служба «Сочи» прокомментировала эпизод с неназначенным пенальти на защитнике Сергее Терехове в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».
«Не ку-ку, а ка-ка *** [блин]! «Уфа», а это не пенальти?» – написал «Сочи» в твиттере.
Ранее «Уфа» выразила недовольство решением арбитра Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в матче 1/4 финала Кубка России.
Пресс-служба клуба подписала видео момента словами: «Ку-ку, *** [блин]! Если это не пенальти, то что это?»
- «Сочи» уступил «Локомотиву» – 1:3.
Не ку-ку, а ка-ка ***!!!@UfaFc, а это не пенальти? pic.twitter.com/yEJj5eexUf— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) April 8, 2021
Газизов – о «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка: «Станем наказывать сотрудников, как судей. Будем переводить из твиттера в тикток»