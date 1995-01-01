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    Газизов – о «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка: «Станем наказывать сотрудников, как судей. Будем переводить из твиттера в тикток»

    Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал реакцию твиттера клуба на решение арбитра Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в матче 1/4 финала Кубка России.

    «Наш твит? Резонанс был, да. Но это интересно. На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами.

    Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из инстаграма в твиттер, потом в тикток. А потом через некоторое время обратно возвращать», – цитирует Газизова «Чемпионат».

    • Грозненская команда победила со счетом 1:0.
    • «Уфой» в этом матче руководил врио главного тренера Николай Сафрониди.
    • «Уфа» идет в зоне вылета РПЛ.

    Газизов – о судействе в матче с «Ахматом»: «Досконально изучим ошибки и подумаем, стоит ли обращаться в ЭСК»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3262

      Из Твери Леха 2 часа назад

      А у него определенно есть чувство юмора. А также чувство наживы, неплохо он на спартаке нагрел карманы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2706

      absent32 2 часа назад

      лучше сразу в ICQ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      чаппай 2 часа назад

      Браво

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