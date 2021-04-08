Газизов – о «Ку-ку, ***» в адрес Кукуляка: «Станем наказывать сотрудников, как судей. Будем переводить из твиттера в тикток»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал реакцию твиттера клуба на решение арбитра Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в матче 1/4 финала Кубка России.

«Наш твит? Резонанс был, да. Но это интересно. На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами.

Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из инстаграма в твиттер, потом в тикток. А потом через некоторое время обратно возвращать», – цитирует Газизова «Чемпионат».

Грозненская команда победила со счетом 1:0.

«Уфой» в этом матче руководил врио главного тренера Николай Сафрониди .

. «Уфа» идет в зоне вылета РПЛ.

Газизов – о судействе в матче с «Ахматом»: «Досконально изучим ошибки и подумаем, стоит ли обращаться в ЭСК»