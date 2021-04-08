Газизов – о судействе в матче с «Ахматом»: «Досконально изучим ошибки и подумаем, стоит ли обращаться в ЭСК»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о реакции клуба на работу арбитров в матче 1/4 финала Кубка России против «Ахмата».

Грозненская команда победила со счетом 1:0.

Главным рефери был Евгений Кукуляк .

. «Уфа» в твиттере нецензурно выразила недовольство решением судьи не назначить пенальти в ее пользу во втором тайме.

«Мы только утром прилетели в Уфу, надо изучить вопрос серьезно. Понимаете, там не только момент с возможным пенальти, были и другие ошибки.

Досконально изучим ошибки, которые, по нашему мнению, были у судьи и подумаем, стоит ли обращаться в ЭСК [экспертно-судейскую комиссию]», – сказал Газизов.