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    Газизов – о судействе в матче с «Ахматом»: «Досконально изучим ошибки и подумаем, стоит ли обращаться в ЭСК»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о реакции клуба на работу арбитров в матче 1/4 финала Кубка России против «Ахмата».

    «Мы только утром прилетели в Уфу, надо изучить вопрос серьезно. Понимаете, там не только момент с возможным пенальти, были и другие ошибки.

    Досконально изучим ошибки, которые, по нашему мнению, были у судьи и подумаем, стоит ли обращаться в ЭСК [экспертно-судейскую комиссию]», – сказал Газизов.

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    Источник: Sport24

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