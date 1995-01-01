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    Кубок России. «Локомотив» прошел «Сочи» благодаря дублю Смолова

    «Локомотив» обыграл в гостях «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка России. Дубль оформил Федор Смолов.

    Сочинцы играли в меньшинстве после удаления Кирилла Заики на 50-й минуте.

    Кубок России. 1/4 финала

    Сочи – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Смолов, 44; 0:2 – Смолов, 63; 1:2 – Юсупов, 70; 1:3 – Камано, 90+6.

    «Сочи»: Адамов, Терехов, Мевля, Маммана, Миладинович (Дуганджич, 90), Заика, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Маргасов, 54), Юсупов (Руденко, 90), Заболотный (Барсов, 79).

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Пабло, Чорлука (Мурило, 67), Рыбчинский (Магкеев, 79), Куликов (Живоглядов, 67), Крыховяк, Мухин (Баринов, 56), Жемалетдинов, Лисакович, Смолов (Камано, 67).

    Предупреждения: Заика, 19; Миладинович, 56 – Мухин, 53; Гилерме, 62; Рыбус, 78.

    Удаления: Заика, 50 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +28278

      zra78 29 секунд назад

      Лучше бы в место Смолова никто не вышел ,чем Камано.... Пустое место лучше бы сыграло....

      0
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      Рейтинг: +2461

      PAREVG. 4 минуты назад

      С победой!!!

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      Рейтинг: +1540

      фанат джигурды 5 минут назад

      С победой, КРАСНО-ЗЕЛЁНЫЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!!!!!


      Какой же Лысый- баламошка (это самое мягкое слово, пришедшее на ум)!!!
      Игра идёт, соперник в меньшинстве (заслуженно)- доигрывай спокойно игру после 2:0. НО нет же((( Надо устроить непонятную тройную замену, после которой пропало взаимопонимание, и был пропущен гол (хорошо, что один, моментов было 3), и до 6-й добавленной сплошные нервы!!!! Кого выпустил:

      Бездарный Камано
      Доверья не внушает
      И этот вот бардак
      Меня так раздражает. /лирическое отступление/

      Даже когда он бежал на пустые ворота, я больше ждал, что он на мяч наступит или его догонят, или в штангу попадёт с метра...

      Федя удивил со знаком +, отмечу Гилю, Куликова и обоих панов.

      3
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      Рейтинг: +773

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 2 минуты назад

      С выводами согласен про игроков и замены. Но на стороне Локомотива везение последнее время и отдельные яркие личные действия

      2
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      Рейтинг: +773

      Красногорск_Фан 5 минут назад

      Болельщики Сочи. Ваша команда играла хорошо. Но везение точно было не с Вашей командой. Локомотив напротив - все звезды сошлись. 1) 1-й тайм Сочи 5 ударов 3 в створ, Локомотив - 1 удар, один гол. 2) Шедевры от Смолова . За эту игру Феде просто жирный респект! 3) Удаление Заики без особых причин сфолившего. 4) Ну и в радость буллит Камано . Локомотив и болельщиков с победой !!!!!! Кубок стал намного ближе!

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      Рейтинг: +15019

      alarm 6 минут назад

      респект зулусу, что не стал забивать на 96й в пустые ворота в издевательской манере. в спартаке так сделал бы каждый первый.

      0
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      Рейтинг: +28278

      zra78 14 минут назад

      С Победой КЗ!!! Всё по плану, едем дальше...

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