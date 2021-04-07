Кубок России. «Локомотив» прошел «Сочи» благодаря дублю Смолова

«Локомотив» обыграл в гостях «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка России. Дубль оформил Федор Смолов.
Сочинцы играли в меньшинстве после удаления Кирилла Заики на 50-й минуте.
Кубок России. 1/4 финала
Сочи – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Смолов, 44; 0:2 – Смолов, 63; 1:2 – Юсупов, 70; 1:3 – Камано, 90+6.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Мевля, Маммана, Миладинович (Дуганджич, 90), Заика, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Маргасов, 54), Юсупов (Руденко, 90), Заболотный (Барсов, 79).
«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Пабло, Чорлука (Мурило, 67), Рыбчинский (Магкеев, 79), Куликов (Живоглядов, 67), Крыховяк, Мухин (Баринов, 56), Жемалетдинов, Лисакович, Смолов (Камано, 67).
Предупреждения: Заика, 19; Миладинович, 56 – Мухин, 53; Гилерме, 62; Рыбус, 78.
Удаления: Заика, 50 (вторая ж.к.) – нет.