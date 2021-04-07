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  • Кубок России. «Локомотив» прошел «Сочи» благодаря дублю Смолова

Кубок России. «Локомотив» прошел «Сочи» благодаря дублю Смолова

7 апреля 2021, 20:55
26

«Локомотив» обыграл в гостях «Сочи» и вышел в полуфинал Кубка России. Дубль оформил Федор Смолов.

Сочинцы играли в меньшинстве после удаления Кирилла Заики на 50-й минуте.

Кубок России. 1/4 финала

Сочи – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 44; 0:2 – Смолов, 63; 1:2 – Юсупов, 70; 1:3 – Камано, 90+6.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Мевля, Маммана, Миладинович (Дуганджич, 90), Заика, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров (Маргасов, 54), Юсупов (Руденко, 90), Заболотный (Барсов, 79).

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Пабло, Чорлука (Мурило, 67), Рыбчинский (Магкеев, 79), Куликов (Живоглядов, 67), Крыховяк, Мухин (Баринов, 56), Жемалетдинов, Лисакович, Смолов (Камано, 67).

Предупреждения: Заика, 19; Миладинович, 56 – Мухин, 53; Гилерме, 62; Рыбус, 78.

Удаления: Заика, 50 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив
Комментарии (26)
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zra78
1617818325
С Победой КЗ!!! Всё по плану, едем дальше...
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Красногорск_Фан
1617818845
Болельщики Сочи. Ваша команда играла хорошо. Но везение точно было не с Вашей командой. Локомотив напротив - все звезды сошлись. 1) 1-й тайм Сочи 5 ударов 3 в створ, Локомотив - 1 удар, один гол. 2) Шедевры от Смолова . За эту игру Феде просто жирный респект! 3) Удаление Заики без особых причин сфолившего. 4) Ну и в радость буллит Камано . Локомотив и болельщиков с победой !!!!!! Кубок стал намного ближе!
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фанат джигурды
1617818879
С победой, КРАСНО-ЗЕЛЁНЫЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!!!!! Какой же Лысый- баламошка (это самое мягкое слово, пришедшее на ум)!!! Игра идёт, соперник в меньшинстве (заслуженно)- доигрывай спокойно игру после 2:0. НО нет же((( Надо устроить непонятную тройную замену, после которой пропало взаимопонимание, и был пропущен гол (хорошо, что один, моментов было 3), и до 6-й добавленной сплошные нервы!!!! Кого выпустил: Бездарный Камано Доверья не внушает И этот вот бардак Меня так раздражает. /лирическое отступление/ Даже когда он бежал на пустые ворота, я больше ждал, что он на мяч наступит или его догонят, или в штангу попадёт с метра... Федя удивил со знаком +, отмечу Гилю, Куликова и обоих панов.
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PAREVG.
1617818926
С победой!!!
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zra78
1617819159
Лучше бы в место Смолова никто не вышел ,чем Камано.... Пустое место лучше бы сыграло....
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Паровоз 88
1617821464
Только ЛОКО!!! Только ПОБЕДА!!!
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Из Твери Леха
1617823748
Феде надо спиртаку теперь двушку засадить.
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житель СПб
1617824068
Смолов приятно удивил. Оба гола - очень похожи. Локомотив - на подъеме! Точнее - на разгоне.
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Антибиотик
1617825629
С победой, красно-зеленые!!! Со Спартаком будет жарко, да и отдыха совсем мало после Кубка.
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sobaka120982
1617827613
Ожидаемо. Сочи сдулся , а жаль. Симпатичная команда была)
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