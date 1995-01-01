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    РФС оштрафовал «Тамбов» на 500 тысяч рублей

    Состоялось заседание Комиссии РФС по работе с посредниками. По его итогам штраф в размере 500 тысяч рублей получил «Тамбов».

    Это означает, что «Тамбов» допустил нарушения во взаимодействиях с агентами футболистов.

    • «Тамбов» занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 24 туров.
    • Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.
    • По информации «РБ-Спорта», «Тамбов» не подал заявку на лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ или ФНЛ.

    Рыбин: «Губернатор подставил «Тамбов», РПЛ, РФС, футболистов. Всем наобещал и исчез после выборов»

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46274

      portero 8 минут назад

      Что завидимость работы? Одной рукой дают другой отбирают... поиметь денег даже с мёртвого клуба святое для "бизнесменов"...

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