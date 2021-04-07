РФС оштрафовал «Тамбов» на 500 тысяч рублей

Состоялось заседание Комиссии РФС по работе с посредниками. По его итогам штраф в размере 500 тысяч рублей получил «Тамбов».

Это означает, что «Тамбов» допустил нарушения во взаимодействиях с агентами футболистов.

«Тамбов» занимает последнее место в таблице РПЛ по итогам 24 туров.

Тамбовчане могли зимой сняться с чемпионата из-за финансовых проблем.

По информации «РБ-Спорта», «Тамбов» не подал заявку на лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ или ФНЛ.

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