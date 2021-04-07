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  • «Спартак»: «Жиго не приступал к тренировкам. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом»

«Спартак»: «Жиго не приступал к тренировкам. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом»

7 апреля 2021, 17:22
4

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии защитника Самуэля Жиго. Ранее у него диагностировали сотрясение мозга второй степени.

«Жиго на данный момент не приступал к тренировкам, он находится в покое. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

  • Жиго не смог доиграть матч с «Ростовом», его заменили на 80-й минуте.
  • Француз в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 22 встречах.
  • «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 11 апреля.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (4)
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NewLife
1617806747
Жаль ! Придется Златана Кутеповича ставить.
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paracetamol
1617810182
Да ладно, Маслов есть, в свои ворота попадет!
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portero
1617818999
Спартаку можно не беспокоится, Смолов сегодня всё забил...
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