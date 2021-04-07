«Спартак»: «Жиго не приступал к тренировкам. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии защитника Самуэля Жиго. Ранее у него диагностировали сотрясение мозга второй степени.

«Жиго на данный момент не приступал к тренировкам, он находится в покое. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом», – цитирует Фетисова «Чемпионат».