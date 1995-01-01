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    «Спартак»: «Жиго не приступал к тренировкам. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом»

    Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии защитника Самуэля Жиго. Ранее у него диагностировали сотрясение мозга второй степени.

    «Жиго на данный момент не приступал к тренировкам, он находится в покое. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом», – цитирует Фетисова «Чемпионат».

    • Жиго не смог доиграть матч с «Ростовом», его заменили на 80-й минуте.
    • Француз в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 22 встречах.
    • «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 11 апреля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10354

      paracetamol 37 минут назад

      Да ладно, Маслов есть, в свои ворота попадет!

      0
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      Рейтинг: +8387

      NewLife 1 час назад

      Жаль ! Придется Златана Кутеповича ставить.

      0
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