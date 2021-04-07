«Спартак»: «Жиго не приступал к тренировкам. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал о состоянии защитника Самуэля Жиго. Ранее у него диагностировали сотрясение мозга второй степени.
«Жиго на данный момент не приступал к тренировкам, он находится в покое. Его участие в матче с «Локомотивом» под вопросом», – цитирует Фетисова «Чемпионат».
- Жиго не смог доиграть матч с «Ростовом», его заменили на 80-й минуте.
- Француз в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 22 встречах.
- «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье, 11 апреля.
Источник: «Чемпионат»