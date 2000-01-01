Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Жиго может пропустить матч с «Локомотивом» из-за сотрясения мозга

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может не сыграть в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за повреждения, полученного в игре с «Ростовом» (3:2).

    «У Жиго по результатам дополнительного обследования диагностировано сотрясение второй степени. Кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока требуется полный покой», – рассказал директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

    • Жиго не смог доиграть матч с «Ростовом», его заменили на 80-й минуте.
    • Француз в текущем сезоне забил три гола и сделал один ассист в 22 встречах.
    • «Спартак» сократил отставание от лидирующего «Зенита» до одного очка.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:52
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2434

      PAREVG. 29 минут назад

      Простой сотряс, это пара недель больничного. Что такое второй степени, не знаю, но думаю не легче.
      Здоровья игроку!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5501

      playsh > PAREVG. 7 минут назад

      Это простому челу пару недель бывает достаточно.А спортсмену?
      К примеру,если у тебя банально раскалывается голова,попробуй пробежать метров,ну скажем 50 ? Да просто невозможно,лопнет репа от тряски,от прилива крови,от расширения сосудов.А здесь сотряс.Ну,естественно,сотрясение-сотрясению рознь.Вот пусть Айболит и разбирается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      9зверь9 1 час назад

      Печально, конечно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5501

      playsh 1 час назад

      Что значит "может пропустить" ? Если диагноз верен,то игру пропустит однозначно,да ещё и не одну.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14703

      derrik2000 > playsh 1 час назад

      А диагноз "сотрясение мозга" ставится в том случае, если по результатам МРТ не обнаружено контузии (ушиба мозга).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5501

      playsh > derrik2000 3 минуты назад

      А дальше Москвы и Московской области пойди-найди ты этот чёртов МРТ.Так,что,в основном,только квалификация Айболита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14703

      derrik2000 1 час назад

      Игра с Локомотивом 11-го, в воскресенье.
      Пропустит матч, конечно.
      "ЗМС Кутепову" блестящий случай проявить себя в хорошем смысле во всей красе.
      О Маслове (будущем ЗМС) я скромно умолчу.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84256
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru