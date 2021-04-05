Жиго может пропустить матч с «Локомотивом» из-за сотрясения мозга

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может не сыграть в матче 25-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за повреждения, полученного в игре с «Ростовом» (3:2).

«У Жиго по результатам дополнительного обследования диагностировано сотрясение второй степени. Кости целы. Участие в предстоящем матче под вопросом. Пока требуется полный покой», – рассказал директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.