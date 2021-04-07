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  • Сергеев: «С «Динамо» «Крылья Советов» будут спокойно играть в свой футбол»

Сергеев: «С «Динамо» «Крылья Советов» будут спокойно играть в свой футбол»

7 апреля 2021, 12:40
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России против «Динамо». Уроженец Череповца полагает, что самарцам нечего бояться.

«Хочется посмотреть свои силы на уровне команды РПЛ, которая сейчас очень здорово играет. Там есть хорошие молодые ребята, их вызывали в сборную. Посмотрим свои силы. Нам бояться нечего. Будем спокойно играть в свой футбол», – заверил Сергеев.

  • Встреча состоится завтра, 8 апреля.
  • «Крылья Советов» лидируют в ФНЛ.
  • Сергеев – с отрывом лучший бомбардир сезона ФНЛ.

Игрок «Крыльев Советов» Горшков: «В матче с «Динамо» будут большие скорости, много страсти»

Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Сергеев Иван
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