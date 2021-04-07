«Манчестер Юнайтед», «Эвертон» могут подписать Кулибали летом

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали летом может уйти. Ситуация зависит от того, выйдут ли итальянцы в Лигу чемпионов.
«Кулибали может уйти летом, если «Наполи» не выйдет в Лигу чемпионов. Владелец клуба Аурелио Де Лаурентис хочет получить 60 миллионов евро за защитника. «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» следят», – написал инсайдер Николо Скира.
- Контракт игрока с «Наполи» истекает в 2023 году.
- 29-летний Кулибали выступает в Неаполе с 2014 года.
- В текущем сезоне Серии А сенегалец провел 20 матчей.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.