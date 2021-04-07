«Манчестер Юнайтед», «Эвертон» могут подписать Кулибали летом

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали летом может уйти. Ситуация зависит от того, выйдут ли итальянцы в Лигу чемпионов.

«Кулибали может уйти летом, если «Наполи» не выйдет в Лигу чемпионов. Владелец клуба Аурелио Де Лаурентис хочет получить 60 миллионов евро за защитника. «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» следят», – написал инсайдер Николо Скира.