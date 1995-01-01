Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» могут подписать Кулибали летом

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали летом может уйти. Ситуация зависит от того, выйдут ли итальянцы в Лигу чемпионов.

    «Кулибали может уйти летом, если «Наполи» не выйдет в Лигу чемпионов. Владелец клуба Аурелио Де Лаурентис хочет получить 60 миллионов евро за защитника. «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» следят», – написал инсайдер Николо Скира.

    • Контракт игрока с «Наполи» истекает в 2023 году.
    • 29-летний Кулибали выступает в Неаполе с 2014 года.
    • В текущем сезоне Серии А сенегалец провел 20 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84349
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru