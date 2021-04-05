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    Рамос: «Думаю, что нескоро завершу карьеру. Все мысли о пятой победе в Лиге чемпионов»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

    «Все мысли о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпийских играх… Я уйду, когда придет время. Мой план состоит в том, чтобы стать частью истории лучшего клуба мира – «Реала».

    Думаю, что нескоро завершу карьеру. Это очень личное решение, и я думаю, что мое тело само почувствует, когда мне пора заканчивать. Пока этого не случилось.

    Думаю, тело будет помогать мне, потому что я забочусь о каждом его миллиметре. Я хочу соревноваться и побеждать. Наступит день, когда мои жена и дети будут участвовать принятии этого решения», – сказал Рамос.

    • Рамос играет за «Реал» с 2005 года.
    • Рамос провел 15 матчей в текущем сезоне Примеры и забил 2 гола.
    • Защитник получил травму, из-за которой он пропустит матчи с «Барселоной» и «Ливерпулем».

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    Источник: AS

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