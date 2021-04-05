Рамос: «Думаю, что нескоро завершу карьеру. Все мысли о пятой победе в Лиге чемпионов»

Защитник «Реала» Серхио Рамос рассказал, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

«Все мысли о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпийских играх… Я уйду, когда придет время. Мой план состоит в том, чтобы стать частью истории лучшего клуба мира – «Реала».

Думаю, что нескоро завершу карьеру. Это очень личное решение, и я думаю, что мое тело само почувствует, когда мне пора заканчивать. Пока этого не случилось.

Думаю, тело будет помогать мне, потому что я забочусь о каждом его миллиметре. Я хочу соревноваться и побеждать. Наступит день, когда мои жена и дети будут участвовать принятии этого решения», – сказал Рамос.