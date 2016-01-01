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    Директор «Спартака» Мележиков: «Если Тедеско намеревается уйти, мы хотим сделать это красиво»

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско.

    – Клуб разговаривал с Доменико Тедеско после дерби с «Динамо» о продлении контракта. Последует еще попытка?

    – Мы беседовали – на сегодняшний день тренер стоит на своем. Готовы к общению, но пока не о чем говорить. Решение его на данный момент бесповоротно.

    – Срок, когда все должно решиться, – конец апреля?

    – Работаем в тех условиях, которые имеем сейчас. Занимаемся подбором нового тренера, при этом полностью поддерживая и доверяя действующему. Если завтра будет принято другое решение или возникнет другое желание – безусловно, к этому готовы.

    – Что значит подбор? Уже с кем-то связывались?

    Уже есть более-менее осознанный выбор. Думаю, в ближайшее время можно приступать и к переговорам – уже контактировали. Невозможно основываться на одном скаутинге. В какой-то момент необходимо переходить к обсуждению условий.

    – Есть ли вариант купить Тедеско деньгами?

    – Не знаю, насколько это корректно. Зачем это надо? Прежде всего, должно быть желание. Появится оно со стороны тренера – станем обсуждать в разумных пределах. Не появится – будем до конца его поддерживать. И если Тедеско намеревается уйти по окончании сезона, то хотим сделать это красиво.

    • Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает летом.
    • Немец возглавляет команду с октября 2019 года.
    • Москвичи идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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