Директор «Спартака» Мележиков: «Если Тедеско намеревается уйти, мы хотим сделать это красиво»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско.

– Клуб разговаривал с Доменико Тедеско после дерби с «Динамо» о продлении контракта. Последует еще попытка?

– Мы беседовали – на сегодняшний день тренер стоит на своем. Готовы к общению, но пока не о чем говорить. Решение его на данный момент бесповоротно.

– Срок, когда все должно решиться, – конец апреля?

– Работаем в тех условиях, которые имеем сейчас. Занимаемся подбором нового тренера, при этом полностью поддерживая и доверяя действующему. Если завтра будет принято другое решение или возникнет другое желание – безусловно, к этому готовы.

– Что значит подбор? Уже с кем-то связывались?

– Уже есть более-менее осознанный выбор. Думаю, в ближайшее время можно приступать и к переговорам – уже контактировали. Невозможно основываться на одном скаутинге. В какой-то момент необходимо переходить к обсуждению условий.

– Есть ли вариант купить Тедеско деньгами?

– Не знаю, насколько это корректно. Зачем это надо? Прежде всего, должно быть желание. Появится оно со стороны тренера – станем обсуждать в разумных пределах. Не появится – будем до конца его поддерживать. И если Тедеско намеревается уйти по окончании сезона, то хотим сделать это красиво.