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  • Директор «Спартака» Мележиков: «Если Тедеско намеревается уйти, мы хотим сделать это красиво»

Директор «Спартака» Мележиков: «Если Тедеско намеревается уйти, мы хотим сделать это красиво»

5 апреля 2021, 01:57
6

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско.

– Клуб разговаривал с Доменико Тедеско после дерби с «Динамо» о продлении контракта. Последует еще попытка?

– Мы беседовали – на сегодняшний день тренер стоит на своем. Готовы к общению, но пока не о чем говорить. Решение его на данный момент бесповоротно.

– Срок, когда все должно решиться, – конец апреля?

– Работаем в тех условиях, которые имеем сейчас. Занимаемся подбором нового тренера, при этом полностью поддерживая и доверяя действующему. Если завтра будет принято другое решение или возникнет другое желание – безусловно, к этому готовы.

– Что значит подбор? Уже с кем-то связывались?

Уже есть более-менее осознанный выбор. Думаю, в ближайшее время можно приступать и к переговорам – уже контактировали. Невозможно основываться на одном скаутинге. В какой-то момент необходимо переходить к обсуждению условий.

– Есть ли вариант купить Тедеско деньгами?

– Не знаю, насколько это корректно. Зачем это надо? Прежде всего, должно быть желание. Появится оно со стороны тренера – станем обсуждать в разумных пределах. Не появится – будем до конца его поддерживать. И если Тедеско намеревается уйти по окончании сезона, то хотим сделать это красиво.

  • Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает летом.
  • Немец возглавляет команду с октября 2019 года.
  • Москвичи идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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oyabun
1617596347
Какая то нелепая картина - уходить из побеждающей команды, которая показывает хороший футбол и идет в лидерах. Ох уж, эти немцы!
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vladimir-7
1617601350
"С-Э": "Можно купить Тедеско деньгами"? Мележиков: Зачем это надо? Прежде всего должно быть желание. Можно подумать, что у Тедеско нет желания заработать денег. У него боязнь, приедешь через год-два, а там семеро по лавкам.
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rash1959
1617603357
Да главноя причина ухода - это существующий ныне прогазовый РФС. Меняют правила и судят в угоду определённых команд. Менять надо всю обстановку во всём нашем футболе.
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Plyash
1617623878
Всё же лучше будет красиво уговорить Теда остаться в команде.
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