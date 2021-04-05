Директор «Спартака» Мележиков: «Если Тедеско намеревается уйти, мы хотим сделать это красиво»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско.
– Клуб разговаривал с Доменико Тедеско после дерби с «Динамо» о продлении контракта. Последует еще попытка?
– Мы беседовали – на сегодняшний день тренер стоит на своем. Готовы к общению, но пока не о чем говорить. Решение его на данный момент бесповоротно.
– Срок, когда все должно решиться, – конец апреля?
– Работаем в тех условиях, которые имеем сейчас. Занимаемся подбором нового тренера, при этом полностью поддерживая и доверяя действующему. Если завтра будет принято другое решение или возникнет другое желание – безусловно, к этому готовы.
– Что значит подбор? Уже с кем-то связывались?
– Уже есть более-менее осознанный выбор. Думаю, в ближайшее время можно приступать и к переговорам – уже контактировали. Невозможно основываться на одном скаутинге. В какой-то момент необходимо переходить к обсуждению условий.
– Есть ли вариант купить Тедеско деньгами?
– Не знаю, насколько это корректно. Зачем это надо? Прежде всего, должно быть желание. Появится оно со стороны тренера – станем обсуждать в разумных пределах. Не появится – будем до конца его поддерживать. И если Тедеско намеревается уйти по окончании сезона, то хотим сделать это красиво.
- Контракт Тедеско со «Спартаком» истекает летом.
- Немец возглавляет команду с октября 2019 года.
- Москвичи идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ.